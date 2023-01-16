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16/01/2023 16:35

《小傳日記》ＱＱ美團齊齊反貪腐，新年唔使周圍顧！

　　《小傳日記》魚缸２２０００前都係爭持續激烈少少，今日仲試過跌１６０幾點，其中一個
最大元兇就係美團（０３６９０），最多試過跌成５個幾巴仙，試過連條１００天線都無埋，好
在有抄底資金進場護盤先企得返上去。
　　消息面上就有，上個禮拜五美團啱啱就公布咗「２０２２年生態反腐公告」，公布２０２２
全年總共查處刑事案件４１單，移送司法機關１０７人，當中４７個係內部員工，６０個係生態
合作商等外部員工，另外仲同４１間涉及廉潔問題嘅合作商割席。其中涉及內部員工嘅３１單刑
事案件入面，有收受合作商賄賂、虧空公款、竊取商家利潤、虛報旅費等等，涉案人士都已經被
刑事拘留。
　　唔知係咪孖屐發現美團內部係咁所以今日要沽佢，不過今日就輪到ＱＱ（００７００）都公
布咗反舞弊通報，２０２２年全年ＱＱ總共發現７０幾單觸犯「騰訊高壓線」案件，百幾人因而
被炒，十幾人被送官究治，２３間商家列入永不合作名單。
　　雖然日子唔同，不過ＱＱ同美團公布出嚟嘅格式大致上都差唔多。「反貪腐」呢啲
ｋｅｙｗｏｒｄｓ當然都係阿爺嘅喜好，農曆年前公布，正正都有去舊迎新嘅感覺。同時表明自
己全力以赴反貪腐，正好畀上面睇到自己有幾出力跟隨主旋律，新一年都可以少啲打壓，請請！
　
＊編者按：本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性；本文
只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議
及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經
濟通》、編者及作者無關。

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