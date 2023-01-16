《小傳日記》ＱＱ美團齊齊反貪腐，新年唔使周圍顧！

《小傳日記》魚缸２２０００前都係爭持續激烈少少，今日仲試過跌１６０幾點，其中一個

最大元兇就係美團（０３６９０），最多試過跌成５個幾巴仙，試過連條１００天線都無埋，好

在有抄底資金進場護盤先企得返上去。

消息面上就有，上個禮拜五美團啱啱就公布咗「２０２２年生態反腐公告」，公布２０２２

全年總共查處刑事案件４１單，移送司法機關１０７人，當中４７個係內部員工，６０個係生態

合作商等外部員工，另外仲同４１間涉及廉潔問題嘅合作商割席。其中涉及內部員工嘅３１單刑

事案件入面，有收受合作商賄賂、虧空公款、竊取商家利潤、虛報旅費等等，涉案人士都已經被

刑事拘留。

唔知係咪孖屐發現美團內部係咁所以今日要沽佢，不過今日就輪到ＱＱ（００７００）都公

布咗反舞弊通報，２０２２年全年ＱＱ總共發現７０幾單觸犯「騰訊高壓線」案件，百幾人因而

被炒，十幾人被送官究治，２３間商家列入永不合作名單。

雖然日子唔同，不過ＱＱ同美團公布出嚟嘅格式大致上都差唔多。「反貪腐」呢啲

ｋｅｙｗｏｒｄｓ當然都係阿爺嘅喜好，農曆年前公布，正正都有去舊迎新嘅感覺。同時表明自

己全力以赴反貪腐，正好畀上面睇到自己有幾出力跟隨主旋律，新一年都可以少啲打壓，請請！



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