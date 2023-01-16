【通關復常】ＳＨＯＰＬＩＮＥ：零售商應趁機部署針對內地客行銷

《環富通基金頻道１６日專訊》自香港與內地恢復通關以來，兩地人流「北上多南下少」，

而且自宣布恢復通關後，部分實體店經營者即時受業主續約及加租壓力，高力香港亦預期全年一

線街舖租金升幅可達８％，以致本港零售市道短期表現未見即時反彈，然而整體氣氛正面樂觀。



＊網上零售及開網店查詢升逾五成＊



ＳＨＯＰＬＩＮＥ香港區副總經理趙公亮指，由１月５日至今，市場上對網上零售、開網店

或ＳＨＯＰＬＩＮＥ等關鍵字的搜尋量都有明顯上升，而該公司收到的商戶查詢按日平均也較剛

過去的假期上升超過五成，可見商戶對線上零售抱有信心，相信更多商戶未來會轉移重心在線上

銷售。

該公司指，零售商更應趁現在重新部署營銷策略，將潛在內地旅客納入推廣目標客群之中，

好好利用線上營銷將品牌植根在顧客心中。ＫＰＭＧ最新研究報告指，本港及大灣區消費者愈來

愈重視所購買品牌的社會責任，８０％受訪大灣區消費者更表示會抵制他們認為缺乏道德標準的

品牌；線上行銷及網店扮演著重要角色，以在消費者面前樹立正面的品牌形象。



＊料旅客帶動零售下半年至末季見效，無縫購物體驗不可或缺＊



隨著兩地通關恢復恒常化，香港重新成為內地旅客方便的短線遊目的地之一，今年下半年至

第四季開始，預計三大零售產業「生活起居」、「流行衣飾」、「綜合零售」將受惠於穩定向上

的入境旅客數量而銷量增加。

抵港旅客增加，固然帶旺實體店人流，上述數據亦反映商戶對網上零售倍加信心。事實上，

內地及香港兩地的消費者在疫情期間建立的線上消費習慣已不可逆轉，本地及大灣區消費者均表

示偏好非接觸式購物；而一直以來內地人都比港人更習慣使用科技，同一ＫＰＭＧ報告更道出內

地客三大零售體驗要求：融合線上線下的無縫購物體驗、在實體店體驗到網店的多元化產品類別

，以及更方便的送貨服務。故此，無論任何規模的零售商戶都需要部署「ＯＭＯ」全方位零售以

提升競爭力，打通線上線下系統，營造無縫購物體驗，例如提供「線上落單、線下取貨」旅客先

在網店落單，抵港後按個人行程隨時到實體店取貨，甚至讓消費者在網店直接購買實體店庫存然

後取貨，省卻排隊付款時間；另外亦應增加更多付款方式，尤其內地消費者愈來愈多用的「先買

後付」模式，或鼓勵旅客從品牌自家開發的手機應用程式，以指定付款方式購物。

內地及香港恢復通關後，零售商不但依然需要網店，線上銷售所發揮的作用更不止於網店，

它同時建立品牌形象，亦貫通線上下多渠道，讓零售商以無縫購物體驗贏得顧客掌聲。（ｗａ）

