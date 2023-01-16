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16/01/2023 16:13

恒指全日高收８點報２１７４６，創科收升逾６％，聯想收跌４％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》港股微升，恒生指數全日收報２１７４６，升８點或
０﹒０４％，主板成交１４０７﹒７億元。恒生中國企業指數報７３５０，跌４０點或
０﹒５５％。恒生科技指數報４５０６，跌４８點或１﹒０６％。
　　恒指三大成交股份依次為美團（０３６９０）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及騰訊控股
（００７００）；美團收報１６５﹒６元，跌５﹒６元或３﹒２７％，成交９６﹒３６億元；阿
里巴巴－ＳＷ收報１１３﹒４元，升０﹒７元或０﹒６２％，成交７４﹒３２億元；騰訊控股收
報３７０﹒２元，跌１﹒２元或０﹒３２％，成交７４﹒１５億元。國指三大成交股份依次為美
團、阿里巴巴－ＳＷ及騰訊控股。科指三大成交股份依次為美團、阿里巴巴－ＳＷ及騰訊控股。
　　創科實業（００６６９）　收升６﹒２％，報１０３﹒６元，該股成交約７４０萬股，涉資
７﹒５７億元，盤中高見１０３﹒７元，最低見９８﹒９元；舜宇光學科技（０２３８２）升
４﹒０３％，收報９９﹒４５元；信義玻璃（００８６８）升３﹒７８％，收報１７﹒５６元。
　　另外，聯想集團（００９９２）逆市跌３﹒９６％，收報６﹒０７元，該股成交約７０５３
萬股，涉資４﹒２９億元，盤中高見６﹒３２元，最低見６﹒０１元；海底撈（０６８６２）跌
３﹒３３％，收報２１﹒８元；吉利汽車（００１７５）跌３﹒３％，收報１１﹒７２元。
（ｋｙ）

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