恒指全日高收８點報２１７４６，創科收升逾６％，聯想收跌４％

《經濟通通訊社１６日專訊》港股微升，恒生指數全日收報２１７４６，升８點或

０﹒０４％，主板成交１４０７﹒７億元。恒生中國企業指數報７３５０，跌４０點或

０﹒５５％。恒生科技指數報４５０６，跌４８點或１﹒０６％。

恒指三大成交股份依次為美團（０３６９０）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及騰訊控股

（００７００）；美團收報１６５﹒６元，跌５﹒６元或３﹒２７％，成交９６﹒３６億元；阿

里巴巴－ＳＷ收報１１３﹒４元，升０﹒７元或０﹒６２％，成交７４﹒３２億元；騰訊控股收

報３７０﹒２元，跌１﹒２元或０﹒３２％，成交７４﹒１５億元。國指三大成交股份依次為美

團、阿里巴巴－ＳＷ及騰訊控股。科指三大成交股份依次為美團、阿里巴巴－ＳＷ及騰訊控股。

創科實業（００６６９） 收升６﹒２％，報１０３﹒６元，該股成交約７４０萬股，涉資

７﹒５７億元，盤中高見１０３﹒７元，最低見９８﹒９元；舜宇光學科技（０２３８２）升

４﹒０３％，收報９９﹒４５元；信義玻璃（００８６８）升３﹒７８％，收報１７﹒５６元。

另外，聯想集團（００９９２）逆市跌３﹒９６％，收報６﹒０７元，該股成交約７０５３

萬股，涉資４﹒２９億元，盤中高見６﹒３２元，最低見６﹒０１元；海底撈（０６８６２）跌

３﹒３３％，收報２１﹒８元；吉利汽車（００１７５）跌３﹒３％，收報１１﹒７２元。

（ｋｙ）

