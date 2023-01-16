《每周華語－黃溢華》Ｊｏｈｎ　Ｄｅｅｒｅ的農業產業

《每周華語》Ｂｉｌｌ Ｇａｔｅｓ擁有不少美國農地，亦一度持有不少Ｊｏｈｎ

Ｄｅｅｒｅ的股份，今已轉給了他的前妻。農業乃必然的大產業。美國自身乃農作物出口國，大

生意，現代化不斷發展。Ｂｉｌｌ Ｇａｔｅｓ軟件以外，另一理想乃農地╱農產焦點。全球人

口日多，夠食嗎？



美國乃農產生產大國。百多年前各重要產業已全面現代化。美「黑船」去日本，打開日本國

門。美國的農產業亦已起步，大量引入當時現代化的機械。事實上，美國南部不少「一大片、一

大片」的棉花田：人手，主要乃黑人「勞工」，用手採摘棉花。人手為主的農產業仍乃主流。當

然，機器引入農田，使美國農產產業生產力大躍升。



今天仍是美農業「一哥」的Ｊｏｈｎ Ｄｅｅｒｅ企業，為美國農產業提升生產力，例如拖

拉機車隊大量於農田應用。也有用各類型飛機，推動種植。全球人口不斷上升，農產品的需求不

停上揚，善用科技╱科研自然之事。Ｊｏｈｎ Ｄｅｅｒｅ的拖拉機，已步入了很多代，加入了

「Ａ﹒Ｉ﹒ 」及ＧＰＳ等等，無人駕駛及正在全面衛星化：例如拖拉機車隊由衛星配合，更全

面優化地執行農耕計劃，再進一步提升生產力。



Ｊｏｈｎ Ｄｅｅｒｅ巿值１２００多億美元，即約１００００億港元巿值（香港即將動土

的「人工島」估計花６０００億港元，不及Ｊｏｈｎ Ｄｅｅｒｅ的巿值）。



由農田、人手、基因種子、「Ａ﹒Ｉ﹒ 」加機械；不只上天用飛機，今天已將採用衛星配

合，可見１００多年的農產企業的演變，乃全方位的事情。不久前，Ｊｏｈｎ Ｄｅｅｒｅ要求

不少衛星企業提供「農田方案」，其中「ＳｐａｃｅＸ」的衛星「產業」可能大有作為了。２４

小時，白天到黑夜也可以生產，全面自動化農產「生產線」不是一個夢了。而Ｊｏｈｎ

Ｄｅｅｒｅ以外，不少農產機械企業亦採用了更先進的科技：採摘蘋果不用人手，早已可用「

Ａ﹒Ｉ﹒ 」化的「吸、採、摘」方案了。



１００多年前，農產業需求大量人手，看天做人，今天可能採用衛星：更準確地進行農產業

，配合分析氣候：更可提高生產量。拖拉機由「低」科技已步入了高科技年代。由一架以至一大

隊一起執行農耕任務。可見，「地面、天空、太空」全面協作。棉花田一大片、一大片白色的地

表。可見採棉非一件易事。人造代替品不及白棉，而採棉早亦機械化了。



Ｆｏｒｄ也好，Ｔｅｓｌａ也好，以生產線為本。不同產業，以生產線為基準，但人太多，

需求太大。又要「低」成本，全球化？農產業的大片農田，不易「全球化」。而基因種子有自身

的缺點。文化、人力各國不同，現實上，Ｊｏｈｎ Ｄｅｅｒｅ全面科技化，亦有其限制。



１９７０年代，美農產品打入日本巿場：日本農民必然反抗，日本米？美國大米不及日本自

家耕種的米。而日本的蘋果，來自美國，改良之後，話說日本青森的蘋果更好吃乎？可見

Ｊｏｈｎ Ｄｅｅｒｅ也看巿場，但全球人口７０億，農產業生產力再提升亦符合現實所需。



科學家，發明家「一線」之隔。Ｊｏｈｎ Ｄｅｅｒｅ其人其事，百多年前已有不少農業機

械發明！提升農產生產力。百年前的不同產業，根本不知道有晶片！引擎！「Ａ﹒Ｉ﹒ 」及精

準的「ＬｉＤＡＲ」（測距用激光儀）與衛星。今天的ｉＰｈｏｎｅ，也有「ＬｉＤＡＲ」，各

位可能無留意，用手機加「Ａｐｐ」，也可Ｄ﹒Ｉ﹒Ｙ﹒ 做收樓「測量師」乎？可以的。而

Ｊｏｈｎ Ｄｅｅｒｅ的「大車呔」，也由Ｇｏｏｄｙｅａｒ生產，大型車，必然要巨大的車呔

呢。



不少國家都是農產大國。科技╱科研盡出：「衣、食、住、行」。食也，重要。由種子、農

田「起步」，才有農產品到消費巿場。Ｊｏｈｎ Ｄｅｅｒｅ的股價也在一穩定的大升浪之中：

不是「Ｂｉｔｃｏｉｎ」狂升、狂跌呢！



不用人手進行農耕，百年前、半世紀前根本未可想像。大片農地生產可全面自動化地耕種，

不只Ｊｏｈｎ Ｄｅｅｒｅ推動之中，其他企業也在努力中。當然，不少農作物╱農地不可能全

面不用「人力」便可全程耕作：現代的農夫仍需要，也需要「大牛牛」配合呢！

《資深市場人士 黃溢華》



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