《股語有云－古添力》財險淨利潤增長顯著，中線目標１０﹒７銀

《股語有云》中國財險（０２３２８）主要喺內地提供多種財險產品，包括機動車輛保險、

企業財產保險和家庭財產保險；集團亦提供貨物運輸保險及責任保險等其他保險產品；由

２００３年３月起，集團提供意外傷害保險。

截至２０２２年９月底止九個月，根據中國會計準則，中國財險之淨利潤增長近３０％至逾

２５９億人仔；保險業務收入增逾１０％至近３８１９億人仔，其中機動車輛險保費收入佔逾

５１％，總投資收益減少逾１１％至逾１９２億人仔，較去年同期則下降０﹒７個百分點至

３﹒５％。

截至２０２２年６月３０日，中國財險之投資資產較去年底增加２％至近５４４８億人仔，

其中３２﹒３％為債權類證券；１２﹒７％為定期存款；２５﹒９％為權益類證券及共同基金；

１１﹒９％分類為貸款及應收款的投資；現金及現金等價物佔４﹒３％。



＊持續有資金流入，現水平可買＊



根據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，過去５天有逾１﹒２億元淨流入中國財險，過去

一個月有逾１﹒６億元淨流入，過去三個月更有逾１０億元淨流入。

技術走勢方面，日線圖顯示，包括今日在內，該股過去三個交易日於２５０天線水平上落，

由於去年１１月３日低位６﹒９８銀，與上周一（９日）低位７﹒１８銀形成高低腳，相信短期

底部已成，加上９ＲＳＩ處於５９水平，同時１０天線升越２０天線及５０天線，２０天線升越

５０天線，短線出現黃金交叉利好訊號。

添力認為，投資者不妨於現水平約７﹒６８銀買入，首站以去年９月高位８﹒８７銀為目標

，中線以２０１５年高位１０﹒７１銀為最終獲利目標，跌穿近日低位７﹒１８銀止蝕。《古添

力》（本欄逢周一、三刊出）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

