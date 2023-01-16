《地產人眼－盧展豪》中港通關，零售轉強追落後

《地產人眼》中港已首階段通關，當不少零售及飲食商戶期待內地旅客蜂擁回歸，卻久久未

見他們蹤影，因而大失所望。與此同時，《彭博》及穆迪等均看好通關會刺激本地經濟復甦，而

調高對香港今年經濟增長預測，甚至預料增長勝於新加坡，可見本地經濟競爭力猶在，惟需時日

復常。依筆者看，雖然經濟前景未明，尤其３年封關改變了內地群眾的消費模式，但是旅客回歸

、中港經貿活動復常，勢帶動本地經濟回暖、工商舖成交上揚，料以舖市復甦步伐最快，今年中

旬的整體商舖成交將按年升約２０％至２５％。



旅遊及零售業是香港的重要命脈，疫情爆發及封關約３年，本地旅客清零，導致不少國際品

牌撤離核心零售區，及不少企業及商戶倒閉，而這次中港通關，便為市場帶來復常憧憬。可是首

階段通關，訪港內地旅客數目卻不似預期，除了因臨近春節，內地民眾回鄉度歲外，亦因在疫情

期間，內地民眾的消費模式經歷了巨大轉變，他們早已習慣使用網購及代購服務，或直接購買日

漸成熟的內地品牌，因此仍有多少旅客會到港掃購名牌，以及本地零售業能否收復失地，仍是未

知之數。



事實上，本地零售生態在不斷轉變及調節，只要未來更多旅客重臨消費，亦會刺激本地經濟

回暖，令舖市再度興旺。而且順著通關勢頭，料最快於３月可見復甦跡象，適逢其後的復活節及

五一勞動節假期，本地零售及飲食業亦將漸入佳境。其中早前受封關拖累，空置率高企的核心消

費區，其租金曾由高位下跌６至７成，跌幅龐大，料隨著旅客回歸，各大品牌將重駐該區，租金

反彈勢更大，淡靜多時的零售業勢追落後。同時昔日旅客必到的藥妝店及在港氣勢如虹的日本連

鎖店ＤＯＮ ＤＯＮ ＤＯＮＫＩ等，或會加強於核心區的部署，及加快擴充步伐。

《鋑聯控股行政總裁（工商舖） 盧展豪》



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