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16/01/2023 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價續升１５７點，報６﹒７１３５刷逾半年高

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７１３５，
較上個交易日升１５７點子，實現三連漲，刷去年７月１１日以來逾半年新高，上個交易日報
６﹒７２９２。
　　美元上周五（１３日）走軟，投資者觀望日本央行周內公布的新年首次議息決策，會否進一
步做出議息決策。美匯指數紐約尾盤小幅下跌０﹒０５％，至１０２﹒２０，周線下跌１﹒６％

　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７１３５　　－１５７﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒２７０９　　－３５８﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒２４３１　　＋３５１﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５９６　　　－２１﹒３０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒２０９９　　－１１８﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒６８１３　　　－７４﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２８３９　　－１２６﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　５﹒０８８３　　　－１８﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒２４３８　　－１４４﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒０１２０　　－２０３﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４５３　　　　－７﹒５０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１０﹒１８７２　＋１０２８﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒５０９６　　＋２４１﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８４﹒４６００　　　＋４０﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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