【聚焦人幣】人幣中間價續升１５７點，報６﹒７１３５刷逾半年高

《經濟通通訊社１６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７１３５，

較上個交易日升１５７點子，實現三連漲，刷去年７月１１日以來逾半年新高，上個交易日報

６﹒７２９２。

美元上周五（１３日）走軟，投資者觀望日本央行周內公布的新年首次議息決策，會否進一

步做出議息決策。美匯指數紐約尾盤小幅下跌０﹒０５％，至１０２﹒２０，周線下跌１﹒６％

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貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７１３５ －１５７﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒２７０９ －３５８﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒２４３１ ＋３５１﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５９６ －２１﹒３０

１英鎊╱人民幣 ８﹒２０９９ －１１８﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒６８１３ －７４﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２８３９ －１２６﹒００

１新加坡╱人民幣 ５﹒０８８３ －１８﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒２４３８ －１４４﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒０１２０ －２０３﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６４５３ －７﹒５０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １０﹒１８７２ ＋１０２８﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒５０９６ ＋２４１﹒００

１人民幣╱韓元 １８４﹒４６００ ＋４０﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

