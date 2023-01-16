【新冠感染】衛健委：新增住院新冠死亡６萬人，發熱急症高峰已過

《經濟通通訊社１６日專訊》國家衛健委指，由１２月８日至１月１２日逾一個月期間，全

國新增近６萬名住院新冠患者死亡，其中５５０３人是新冠病毒引發呼吸衰竭致死，其餘

５４４３５宗都是基礎病合併染疫而死亡，死亡病例平均年齡８０﹒３歲。

衛健委指，截至１２日，住院新冠患者有１２７萬人，佔整體住院病人２１﹒７％，其中重

症患者仍處於高位，正從頂峰緩慢回落。目前全國重症床位使用率仍高達７５﹒３％，有多達

１０﹒５萬名重症患者，當中以長者為主，有近九成人年滿６０歲。

衛健委指，全國發熱門診和急症的高峰都已經過去，其中發熱門診前日共接診４７萬人次，

較上月２３日超過２８６萬人的頂峰回落８３％，急症人數就從上周一單日超過１５２萬人次的

頂峰，下降至前日的１０９萬人次，城市和農村趨勢相同。發熱門診和急症患者的陽性比例亦下

降，分別由上月底接近３４％和９％的頂峰，下降到前日約１１％和３％。



＊胡錫進：新冠死亡個案不止近６萬，準確統計困難＊



中國官方最新公布在院新冠相關死亡個案近６萬例，前《環球時報》總編輯胡錫進表示，官

方公布的是「在院」死亡個案數據，據此可以認為，如果是在醫院外，比如在家中死亡的情況，

並不在近６萬死亡病例的統計之內，因此這個數據也應該視為這一個多月裏新冠死亡人數的不完

全統計。從全球的情況看，準確統計新冠死亡病例通常是困難的，很多國家公布的統計數據經不

起細究。（ｊｔ）

