《Ａ股焦點》車企創始人舉報遭官員威迫虛報產值，新能源車股偏軟

《經濟通通訊社１６日專訊》雷丁汽車創始人李國欣上周六（１４日）實名舉報山東濰坊市

昌樂縣現任縣委書記王驍，指王驍「一把手霸權」，為彰顯地方政績，逼迫集團虛報產值

４６﹒８３億元（人民幣．下同）。山東省成立省市聯合調查組，進駐昌樂縣調查，將依法依規

處理。

李國欣的檢舉信稱，地方政府決定企業生存，作為企業創始人既擔心得罪王驍，又擔心被列

為「統計失信企業」後影響企業徵信，權衡利弊後萬般無奈只能按照王驍要求上報數據。王驍的

霸權主義逼迫企業造假，新官不理舊帳，讓本土企業寒心，更讓外來企業喪膽。他說，企業家敢

怒不敢言，政府各級部門單位沒有王驍的指示是一動不動，幾乎「躺平」，不敢作為。這封檢舉

信及影片立即在中國網路上引起熱議，並登上微博熱搜。

雷丁汽車是一家新能源汽車企業。據悉，過去三年間，昌樂縣已有１６家新能源汽車企業倒

下。有評論稱，這背後也必然伴隨著一些地方性投資的打水漂，雷丁汽車的實名舉報或反映出車

企與地方政府間的糾葛。

新能源車概念股今早走勢偏軟，拓普集團（滬：６０１６８９）走低１﹒８％，國軒高科

（深：００２０７４）跌１﹒６％，匯川技術（深：３００１２４）跌１﹒４％，長安汽車

（深：０００６２５）跌０﹒５％，賽力斯（滬：６０１１２７）新能源車型ＳＥＲＥＳ５亮相

比利時布魯塞爾車展，據報新車訂單超過２萬台，不過股價目前仍跌０﹒５％，斯達半導

（滬：６０３２９０）跌０﹒５％，恩捷股份（深：００２８１２）跌０﹒３％，億緯鋰能

（深：３０００１４）微跌０﹒２％。（ｊｔ）

