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16/01/2023 10:35

《Ａ股焦點》車企創始人舉報遭官員威迫虛報產值，新能源車股偏軟

　　《經濟通通訊社１６日專訊》雷丁汽車創始人李國欣上周六（１４日）實名舉報山東濰坊市
昌樂縣現任縣委書記王驍，指王驍「一把手霸權」，為彰顯地方政績，逼迫集團虛報產值
４６﹒８３億元（人民幣．下同）。山東省成立省市聯合調查組，進駐昌樂縣調查，將依法依規
處理。
　　李國欣的檢舉信稱，地方政府決定企業生存，作為企業創始人既擔心得罪王驍，又擔心被列
為「統計失信企業」後影響企業徵信，權衡利弊後萬般無奈只能按照王驍要求上報數據。王驍的
霸權主義逼迫企業造假，新官不理舊帳，讓本土企業寒心，更讓外來企業喪膽。他說，企業家敢
怒不敢言，政府各級部門單位沒有王驍的指示是一動不動，幾乎「躺平」，不敢作為。這封檢舉
信及影片立即在中國網路上引起熱議，並登上微博熱搜。
　　雷丁汽車是一家新能源汽車企業。據悉，過去三年間，昌樂縣已有１６家新能源汽車企業倒
下。有評論稱，這背後也必然伴隨著一些地方性投資的打水漂，雷丁汽車的實名舉報或反映出車
企與地方政府間的糾葛。
　　新能源車概念股今早走勢偏軟，拓普集團（滬：６０１６８９）走低１﹒８％，國軒高科
（深：００２０７４）跌１﹒６％，匯川技術（深：３００１２４）跌１﹒４％，長安汽車
（深：０００６２５）跌０﹒５％，賽力斯（滬：６０１１２７）新能源車型ＳＥＲＥＳ５亮相
比利時布魯塞爾車展，據報新車訂單超過２萬台，不過股價目前仍跌０﹒５％，斯達半導
（滬：６０３２９０）跌０﹒５％，恩捷股份（深：００２８１２）跌０﹒３％，億緯鋰能
（深：３０００１４）微跌０﹒２％。（ｊｔ）

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