《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行今日超額續作一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）
７７９０億元（人民幣．下同），提前對沖明日（１７日）到期的７０００億元ＭＬＦ，利率持
穩於２﹒７５％，政策利率沒有調整。
此外，為維護銀行體系流動性合理充裕，人民銀行今日開展８２０億元７天期逆回購操作，
７４０億元１４天期逆回購操作，中標利率分別２％、２﹒１５％，均與此前持平。今日有２０
億元逆回購到期。全口徑計，單日實現淨投放９３３０億元。（ｃａ）
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16/01/2023 09:24
【人行操作】７７９０億ＭＬＦ超額續作利率穩，逆回購１５４０億
《經濟通通訊社１６日專訊》人民銀行今日超額續作一年期中期借貸便利（ＭＬＦ）
７７９０億元（人民幣．下同），提前對沖明日（１７日）到期的７０００億元ＭＬＦ，利率持
穩於２﹒７５％，政策利率沒有調整。
此外，為維護銀行體系流動性合理充裕，人民銀行今日開展８２０億元７天期逆回購操作，
７４０億元１４天期逆回購操作，中標利率分別２％、２﹒１５％，均與此前持平。今日有２０
億元逆回購到期。全口徑計，單日實現淨投放９３３０億元。（ｃａ）
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