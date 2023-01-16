【內房困局】雅居樂周三擬發不超１２億人幣中票，中債增提供擔保

《經濟通通訊社１６日專訊》廣州番禺雅居樂房地產開發有限公司發布２０２３年第一期中
期票據募集說明書，計劃於本周三（１８日）發行不超過１２億元人民幣３年期中票。該期中期
票據由中債信用增進投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。
根據公告，募集資金將用於項目開發建設、補充流動資金用途。申購區間３﹒５％－
４﹒８％。（ｃｔ）
【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情
|專訪16/01/2023
【洪灝專訪】2023年資產配置+投資「反人性」建議
|財經熱話16/01/2023
中國電力料受惠加快轉型虧轉盈 獲券商看好比潤電更值博？
|專訪16/01/2023
【洪灝專訪】內房股債齊升 不意味行業挑戰已結束
|專訪16/01/2023
【洪灝專訪】恒指下站兩萬三 科網股谷底翻倍
|財經熱話16/01/2023
南航東航擬自美退市國航同受壓 大行對復甦看法分歧應如何部署？
|財經熱話16/01/2023
《午市前瞻》大戶基金撐市恒指勢見22500 招行牛熊線有支持
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰