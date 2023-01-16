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16/01/2023 16:09

【內房困局】雅居樂周三擬發不超１２億人幣中票，中債增提供擔保

　　《經濟通通訊社１６日專訊》廣州番禺雅居樂房地產開發有限公司發布２０２３年第一期中
期票據募集說明書，計劃於本周三（１８日）發行不超過１２億元人民幣３年期中票。該期中期
票據由中債信用增進投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。
　　根據公告，募集資金將用於項目開發建設、補充流動資金用途。申購區間３﹒５％－
４﹒８％。（ｃｔ）

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