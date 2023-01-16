  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

16/01/2023 16:43

【洪灝專訪】內房股債齊升，不意味行業挑戰已結束

　　《經濟通通訊社記者俞瑾１６日報道》「跌到谷底很好，因為剩下的方向就只有一飛衝天」
，用此形容去年１０月底以來的內房股走勢可謂貼切。對沖基金ＧＲＯＷ思睿首席經濟學家洪灝
最新接受《經濟通通訊社》訪問時洪灝亦笑言，離岸個別中資地產債甚至翻了三四倍。但眼見
２０２２年房地產銷售縮水、新開工下跌，他反問，此種情況是否靠降低首付、減息、降準就可
以立即回暖？「用一個科學客觀的心態看，好難。」
　　他續稱，中國經濟的一大不解之謎，就是何解房價如此貴、房屋擁有率如此高、居民收入如
此低，何解仍有那麼多人買房？如此衍生出下一問題，「是否中國居民有那麼深的口袋、那麼多
的錢在如此高位去炒房地產？我不知道，但我認為大家應該將預期降低。」
　
＊過分盲目唱多反妨礙樓市復甦＊
　
　　他強調，內房股債價格的變動，並不意味著房地產的挑戰已結束，因仍然有債要還，仍然有
樓要交，仍然有屋要起，直言押注房地產一夜之間回暖是奢望。而如果基於此奢望而過分盲目唱
多，反而會妨礙房地產復甦，因未能正確看待問題。
　　眼見從人行到銀保監政策齊發，內房復甦似非如此不可，何時才能見到真正的春天？他就以
２０１４年的情況做類比，指當時經過２０１３年嚴打炒房，２０１４年銷售仍錄較２０１３年
低位按年下降，但那時的槓桿率、房價、房屋擁有率都不及現時；換言之，２０２３年的潛在挑
戰更甚２０１４年，「如果２０１４年需要一年的時限來復甦，請問今年需要多少時間？我不知
，但理論上至少需要２０１４年那麼長的時間。」

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章專訪16/01/2023
【洪灝專訪】2023年資產配置+投資「反人性」建議
人氣文章財經熱話16/01/2023
中國電力料受惠加快轉型虧轉盈　獲券商看好比潤電更值博？
人氣文章專訪16/01/2023
【洪灝專訪】內房股債齊升　不意味行業挑戰已結束
人氣文章專訪16/01/2023
【洪灝專訪】恒指下站兩萬三　科網股谷底翻倍
人氣文章財經熱話16/01/2023
南航東航擬自美退市國航同受壓　大行對復甦看法分歧應如何部署？
人氣文章財經熱話16/01/2023
《午市前瞻》大戶基金撐市恒指勢見22500 招行牛熊線有支持
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金