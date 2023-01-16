《融天納地－溫天納》通脹因素或有利春節前流動性布局

《融天納地》去年１２月份降準落實，補充了相應的流動性，再連續降準的機會較低。此外

，通脹和匯率仍存在制約，對減息不能有過高期望。人行的態度仍關注資金面的形勢，在短期性

經濟弱復甦的背景下，估計資金面收緊的風險較低。估計人行在節前將維持積極投放，以維穩市

場情緒，惟需要警惕市場會否出現的資金缺口，從而導致市場出現分化表現。

在經濟布局中，通脹因素亦屬重要考慮因素，財金政策能否持續鬆綁，通脹水平為關鍵。參

考國家統計局數據，去年１２月份，全國居民消費價格同比上升１﹒８％，升幅較上月提高

０﹒２個百分點，環比持平；全國工業生產者出廠價格同比下降０﹒７％，降幅較上月收窄

０﹒６個百分點，環比下降０﹒５％。

從趨勢上，ＣＰＩ的確仍在上升通道中。首先、通脹受極端天氣影響，１２月鮮菜、鮮果價

格波動較大，是ＣＰＩ回升重要原因。其次，需要考慮豬肉價格對ＣＰＩ的支撐繼續減弱，但預

計在撐底政策下，豬價下滑趨勢有望緩解。其次，通脹受益於內地疫情防控優化，居民出行外出

逐步恢復，機票等相關價格回升。不過，房地產持續低迷，家具、居住等相關價格增長速度處於

低位。

在支撐內需的政策下，需求的釋放或能帶動核心溫和ＣＰＩ上升，預計第一季度ＣＰＩ在

２％左右。１２月份核心ＣＰＩ同比增長０﹒７％，較１１月提高０﹒１個百分點，隨著疫情影

響減弱，內地消費緩慢復甦，居民消費需求應將釋放，帶動核心ＣＰＩ上升，逐步復甦至２％左

右的往年平均水平。綜合考慮豬肉對ＣＰＩ的支撐減弱等等因素，估計第一季度ＣＰＩ同比增長

速度回升至２％左右。

因對比基數走低，導致ＰＰＩ同比跌幅收窄。這輪ＰＰＩ同比增長速度的頂點在２０２１年

１０月，估計後續高基數效應對ＰＰＩ讀數的拖累將趨弱，ＰＰＩ同比增長速度有望在今年初實

現轉正。不過，從環比增長速度看，工業品價格邊際下滑趨勢仍未改變，當中ＰＰＩ環比下跌的

主要原因，明顯受環球石油價格下滑所拖累。從趨勢看，變化仍留下一定鬆綁的空間。



《資深投資銀行家、中國人民大學講座教授 溫天納》



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