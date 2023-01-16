《師傅教路－黃瑋傑》三葉草新冠疫苗首季內地上市，料需求強勁

《師傅教路》三葉草生物（０２１９７）公布了關於新冠疫苗商業上市和２０２３年戰略重

點，集團預計今年第一季度啟動ＳＣＢ－２０１９（ＣＰＧ １０１８╱鋁佐劑）在中國多個省

市的商業上市。該疫苗於２０２２年１２月初在中國被納入緊急使用，隨後，中國國家衛生健康

委員會正式發布了《新冠病毒疫苗第二劑次加強免疫接種實施方案》，推薦優先使用包括ＳＣＢ

－２０１９（ＣＰＧ １０１８╱鋁佐劑）在內的特定針對奧密克戎具有廣譜交叉免疫的疫苗。

此外，集團亦與中國國家醫療保障局一起完成了對ＳＣＢ－２０１９（ＣＰＧ １０１８╱鋁佐

劑）經國家採購的商業化定價。除了目前新冠疫苗的國家採購，三葉草預期可能會出現需求強勁

的新冠疫苗年度加強針自費市場（類似於不斷增長的季節性流感疫苗市場），對於像三葉草生物

這種聯合佐劑的優質蛋白新冠疫苗有利，同時可引入具有吸引力的定價。鑑於目前新冠在中國各

地的流行規模和影響，年度加強針接種將為ＳＣＢ－２０１９（ＣＰＧ １０１８╱鋁佐劑）提

供了重要且持續的長期年度加強針市場機會。



＊擬向其他國家遞註冊申請，將獲至少一個緊急使用授權＊



海外市場方面，三葉草生物計劃向其他國家遞交ＳＣＢ－２０１９（ＣＰＧ １０１８╱鋁

佐劑）註冊申請，主要是在亞太地區和拉丁美洲，預計在今年上半年完成遞交多個緊急使用授權

申請，並將獲得至少一個緊急使用授權和簽署至少一個雙邊採購訂單，以開始推動實現２０２３

年的商業價值。集團亦計劃在２０２３年完成歐洲藥品管理局（ＥＭＡ）和世界衛生組織

（ＷＨＯ）對ＳＣＢ－２０１９（ＣＰＧ １０１８╱鋁佐劑）的註冊遞交，以強化ＳＣＢ－

２０１９（ＣＰＧ １０１８╱鋁佐劑）在全球市場的價值，並驗證三葉草生物的全球開發能力

。



＊生產基地獲中國歐盟ＧＭＰ認證，擬擴充中後期研發管線＊



生產方面，三葉草生物位於浙江長興自有的商業化生產基地和一個委託生產基地已分別獲得

中國ＧＭＰ和歐盟ＧＭＰ認證，能滿足多個市場對ＳＣＢ２０１９（ＣＰＧ １０１８╱鋁佐劑

）的潛在需求。迄今，已儲備的關鍵原材料庫存可支持２０２３年ＳＣＢ－２０１９（ＣＰＧ

１０１８╱鋁佐劑）潛在超過１億劑的生產和發出。研發管線方面，三葉草生物計劃從今年上半

年開始擴充其中後期階段的管線（ＩＩ期臨床、ＩＩＩ期臨床、商業化階段），專注於在中國和

亞太地區，以打造領先的呼吸道疫苗產品組合，以及在兒童疫苗市場建立地位。建議買入價

２﹒９５元，目標３﹒３元，止蝕位２﹒８元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述

股票）



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