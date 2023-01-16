《陶冬天下－陶冬》美通脹繼續放緩，華信用仍待擴張

《陶冬天下》２０２３年剛剛開始，兩個市場趨勢已經浮現。第一個趨勢是市場認定通脹大

幅回落大局已定，第二個是市場對歐洲的感覺好過美國。



美國的通脹數據主導了全球風險資產的交易步伐。ＣＰＩ繼續回落更堅定了市場關於加息幅

度會進一步下調的信心，美股美債造好，石油價格大幅反彈，美元指數回落。芝加哥期貨價格顯

示，資金認為下次聯儲加息２５點的概率高達９６％，而ＣＰＩ數據出來之前概率是７７％。



歐洲股市指數Ｓｔｏｘｘ Ｅｕｒｏｐｅ ６００自從去年９月底部反彈了１８％，美國指

數Ｓ＆Ｐ５００同期反彈了９％，這個差距在今年前兩個星期繼續擴大。市場對歐洲情緒的改善

首先來自天然氣價格的暴跌，加上今年冬天不太冷，出現能源危機機會不大。其次，中國改變抗

疫策略，資金預期中國經濟反彈，中國訂單和中國遊客對歐洲的影響大很多。第三，歐洲股市的

估值便宜過美國股市。加在一起，歐股今年的開局是有記錄以來最佳的。



美國ＣＰＩ通脹連續第五個月回落，增強了貨幣當局對控制通脹的信心。１２月通脹同比上

升６﹒５％，核心通脹５﹒７％，符合市場預期，明顯低過１１月的數值。通貨膨脹的下降，主

要集中在汽油價格和汽車價格上。汽油在ＣＰＩ中的權重很高，下跌１﹒５％直接帶動整體的

ＣＰＩ下行，也是本輪通脹回檔最大的原因。二手車價格暴跌８﹒８％，新車價格其實也輕微下

跌，打破了連續２２個月上漲的趨勢。但是汽車以外其它物價都在上漲，食品價格更錄得雙位數

的增長。



居住相關的通脹仍在升溫中，房租環比升０﹒８％接近最高點，並沒有顯示出任何降溫的跡

象。美國的通脹格局是產品價格回落，服務價格繼續攀升。通脹的走勢符合筆者的判斷，產品價

格帶動ＣＰＩ迅速向４－５％回落，但是沒有服務業減價，ＣＰＩ可能不容易跌破４％。至於租

金等惰性通脹，需要數年時間才能得到治理，所以短期內讓通脹回落到２％的政策目標，並不現

實。



當然通脹持續回落，給了聯儲繼續下調加息的空間，直至停止加息。筆者估計２月份和３月

份ＦＯＭＣ會議上應該會各加２５點，之後是否需要再加息一次２５點，取決於當時的數據。隨

著政策利率進入中性區間，預計聯儲採取摸著石頭過河的慎重態度，也會仔細觀察一連串大碼加

息給經濟和物價帶來的影響。



關於聯儲接下來怎麼走，股市和債市的猜測是不同的。債市認為一場經濟衰退難以避免，聯

儲在下半年不得不減息，所以利率期貨市場隱含的今年年底利率水準低過ＦＯＭＣ點陣圖的預測

。股市就看中通脹回落、就業仍然旺暢，賭美國經濟軟著陸，公司盈利軟著陸。這兩個判斷裏面

有一個是錯的。



中國在去年１２月社會融資增加了１﹒３１萬億元，比上年同期少１﹒０５萬億；１２月新

增人民幣貸款１﹒４萬億元，同比多增２６６５億元；１２月Ｍ２貨幣供應同比增長１１﹒８％

，增速比上月末低０﹒６個百分點，比上年同期高２﹒８個百分點，Ｍ２－Ｍ１剪刀差走闊。



社會融資規模大幅回落原因有兩個，一是疫情，一是公司債。信用債市場出現了大規模調整

，產業債利差一度超過１００點，信用市場無論價格還是信心都比較低迷，發行節奏放慢。另外

新增外幣貸款也受到人民幣匯率的影響。總的來講社會融資時點被推後了，但未必消失。相反企

業的中長期貸款就有明顯改善，這是本期金融數據的亮點。另外就是房地產融資有明顯改善。



和社融以及Ｍ１同比下滑不同，１２月的銀行信貸數據很不錯。這個反映銀行在企業貸款上

變得更積極，特別在企事業中長期貸款上更是一枝獨秀。看來中央經濟工作會議的「穩增長」思

路，已經在銀行信貸層面上反映出來了。此數字可能有一定的水分，不過企業信貸反彈對於經濟

企穩、信心重塑仍是好的開端。



在２０１２－２０１８年，中國經濟經歷了投資和消費的黃金年代。這段時間出現了房地產

熱、基建投資熱，由此產生出的財富效應讓消費信心爆棚。打造出黃金時代有許多因素，不過最

重要的是信用的快速擴張，本質上來講，那是一場資產負債表擴張帶來的經濟騰飛。２００８年

的時候，中國的信用ＧＤＰ比率大約是１﹒１，２０１８年時候達到了２﹒４。四萬億政策、理

財產品、城投公司、Ｐ２Ｐ其實都是信用擴張。這是中國財富大騰挪的過程，將中國人的銀行儲

蓄轉化成房產、地方基建，貨幣的乘數效應帶來了房價的暴漲，製造出財富效應，才有後面的繁

榮。



中國經濟的信用擴張，在２０２０年嘎然而止。接下來、房地產市場、地方財政、基建投資

都出現了各自的問題。筆者認為堅持財政的中長期可持續性和負責任的貨幣政策是對的，不過經

濟也需要適當的燃料和潤滑劑，才能保持增長的動能。目前經濟所面臨的挑戰，是嚴峻的、全方

位的，政府在宏觀政策的取態上變得更積極了，但是力度上還需要更加努力。



本周有三個焦點，１）美國１２月零售數據，預測環比－１﹒２％。聖誕銷售開局很強，之

後就無以為繼了。２）中國公布去年第四季度和２０２２年全年ＧＤＰ、零售和投資數據。數據

可能受到疫情的強烈擾動。３）日本銀行開會，預計政策不變，但是不排除繼續放寬收益率曲線

的干預區間，甚至將買債品種從十年期轉為五年期。另外美股進入業績公布高峰期。《陶冬》



＊本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。



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