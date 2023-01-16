《缸邊隨筆－石鏡泉》美債違約？

《缸邊隨筆》今周，環球市場的憂慮焦點，不再是ＣＰＩ、通脹，而是美國債到頂！



新冠病疫下，由民主黨掌控的美國會和美參議院，對民主黨白宮政府大開綠燈，一度不設國

債上限，之後再定在幾近天際邊的３１﹒４萬億美元的上限。而這個美國債上限，會於今年１月

１９日左右見頂。之後如何？



高盛經濟師Ｊａｎ Ｈａｔｚｉｕｓ於周前在其報告中指出：



Ｔｈｅ ｄｅｂｔ ｌｉｍｉｔ ｌｉｋｅｌｙ ｐｏｓｅｓ ｔｈｅ ｇｒｅａｔｅｓｔ

ｐｏｌｉｔｉｃａｌ ｒｉｓｋ ｎｅｘｔ ｙｅａｒ， ａｎｄ ｗｅ ｅｘｐｅｃｔ

ｉｔ ｔｏ ｒｉｖａｌ ｔｈｅ ２０１１ ｅｐｉｓｏｄｅ ｉｎ ｉｔｓ

ｄｉｓｒｕｐｔｉｏｎ ｔｏ ｆｉｎａｎｃｉａｌ ｍａｒｋｅｔｓ ａｎｄ ｔｈｅ

ｅｃｏｎｏｍｙ﹒



２０１１年、２０１３年美國也鬧國債到上限，共和民主兩黨基於各自黨選民利益（為選票

）而各不讓步。結果是美國政府要停擺（關門，不提供服務），見「２０１１年美國債務上限危

機」相關文章。



美國債今周會見頂，但暫時不會即時出現２０１１年或２０１３年美國政府停擺，因為美財

政部會用上乾坤大挪移及緊急程序，去發行短期票據，借入短線（這在一定程度上，可以由美財

政部操控）去頂支出，這可以頂到今年９月、１０月左右。但由現時到今年１０月市場會有乜反

應？可以史為鑑。



在國債到頂前３０天，市場美國債息會升，一直到問題解決為止。



當有國債上限爭拗時，美國ＶＩＸ市場會有大波動，即無論好友淡友，可以隨時被國會爭拗

，左一巴，右一巴。



雖然提升美國債上限的爭拗會帶來市場不穩定，但終可解決。那麼高盛的經濟分析師又為甚

麼今次要擔心，認為「今次債務上限帶來的麻煩，比十年前更高」？



美國眾議院長麥卡錫（Ｍｃ Ｃａｒｔｈｙ）在經過１５輪投票後才勝出，是１６４年來最

難產的議長選舉。在整個爭取票源的過程中，麥卡錫不斷向民主黨和共和黨員妥協。此中最大的

讓步是向保守派「自由黨團」（Ｆｒｅｅ Ｃａｕｃｕｓ）讓步，才當選。而「自由黨團」成員

似乎認為美國債務違約不見得是壞事，反而能迫使政府削減支出。



這便麻煩了，如「自由黨團」真堅執要置諸死地而後生，則美國政府停擺，甚至出現前所未

有的美債違約是可能的。因為今時的美國政客只顧自己利益，少理美國整體利益。



美國國會是掌控美國財政預算的大管家，今時是由共和黨掌控，如今次美國國會通過了個節

約性的財政預算案，此中應包括加稅、削支出。而又當這個預算案不被民主黨掌控的參議院退回

來，又由於麥卡錫今次為要贏得支持票，同意修改了一項議會規則，只需一名議員提出動議，就

能發起罷黜議長動議（Ｍｏｔｉｏｎ ｔｏ ｖａｃａｔｅ）。這就會使美國面臨重選議長（又

要１５輪投票）及債務違約的雙重考驗，兩者其中之一出錯（時間上遲了）就會有美國債務違約

。



如出現此情況，美財政部就只好不斷發行短期國庫券去還到期之債及頂住支出，動用存放在

美儲局的現金，以及暫停付款予政府信託，如社會福利基金等。



如白宮錢緊了，對烏克蘭的軍援怎樣了？美滙怎樣了？美財政部發不了債，市場資金無債可

買時，美債息又會升定跌？短息如何？長息如何？都會在在使市場大波動。



美國財政年度是９月３０日，美國債上限爭拗會於８月起上場，如在１０月１日尚未能解決

，麻煩了。《資深投資者 石鏡泉》



投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。



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