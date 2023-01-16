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即市新聞

16/01/2023 12:01

【通關復常】藥房商會：止痛退燒藥供求恢復穩定，毋須進一步限購

　　《經濟通通訊社１６日專訊》政府表示，除醫生建議外，在零售層面供應含「撲熱息痛」藥
物予顧客，每人的合理分量應不多於６０粒藥片或３００毫升藥水。港九藥房總商會副理事長張
德榮在電台節目上表示，現時市面的止痛退燒藥供求恢復穩定，部分之前缺貨的品牌，亦較易購
買，去年底因運輸延誤，以及市民大量購買藥物的情況已有紓緩。
　　對於衞生署的指引建議業界不應向單一顧客售賣超過６０粒「撲熱息痛」類藥物，張德榮稱
，暫時沒有收到市民投訴，認為大部分藥房都會提醒客人不應購買過量藥物，相信毋須進一步作
出限制。
　
＊崔俊明：可先觀察藥房是否自律＊
　
　　香港醫院藥劑師學會會長崔俊明在同一個節目稱，以一個成人計，每日最多食８粒５００毫
克的藥片，如每人６０粒，可食約一星期，學會認為一般５日份量已足夠，如發燒食３日藥片都
未退燒、出現輕度痛症但食藥７至１０日都未減退，都應該求醫。
　　崔俊明指，今次提出的做法合理，可先觀察藥房是否自律，如要再收緊措施可能涉及登記制
度，對消費者亦會造成麻煩，認為可先增加供應，同時應加強港人對藥物的認識。（ｃｌ）

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