【外圍經濟】美國的銀行認為消費者債務會持續增加

《經濟通通訊社１６日專訊》美國的銀行認為消費者將面臨更艱難的時期，債務會持續增加

。

美國四大銀行，即摩根大通、美國銀行、富國銀行和花旗集團都表示，客戶的儲蓄減少、信

用卡債務累積，並且愈來愈多客戶無法清繳款項。

數據顯示，這四家銀行在２０２２年最後１個季度註銷了２２﹒９億美元的不良信用卡貸款

，比去年同期增長了５４％。（ｒｃ）

