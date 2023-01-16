【外圍經濟】美國的銀行認為消費者債務會持續增加

《經濟通通訊社１６日專訊》美國的銀行認為消費者將面臨更艱難的時期，債務會持續增加
。
美國四大銀行，即摩根大通、美國銀行、富國銀行和花旗集團都表示，客戶的儲蓄減少、信
用卡債務累積，並且愈來愈多客戶無法清繳款項。
數據顯示，這四家銀行在２０２２年最後１個季度註銷了２２﹒９億美元的不良信用卡貸款
，比去年同期增長了５４％。（ｒｃ）
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