【外圍經濟】圍繞通脹樂觀情緒中，比特幣飆升至２﹒１萬美元

《經濟通通訊社１６日專訊》比特幣周六（１４日）飆升至超過２﹒１萬美元，市場樂觀地
認為比特幣可能已經觸底，通脹已經見頂。
比特幣一度上漲７﹒５％至２﹒１２９９萬美元，隨後漲幅收窄。自１１月８日以來，比特
幣的價格一直沒有超過２萬美元，周六是連續１１天上漲。
根據密歇根大學的初步調查數據，美國短期通脹預期在１月初降至近兩年來的最低水平，對
消費者信心的提振作用將會大於預期，市場期望聯儲局會減少加息幅度。（ｒｃ）
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