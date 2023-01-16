【外圍經濟】瑞信將辭退１０％歐洲投資銀行家

《經濟通通訊社１６日專訊》英國《金融時報》報道，瑞信計劃今年裁減１０％以上的歐洲
投資銀行家，倫敦和蘇黎世將會有數百人被裁。
於去年宣布計劃到２０２５年在全球範圍內裁員９千人後，瑞信一直在裁員。預料瑞信將在
下個月宣布銀行連續兩年出現虧損。
經濟衰退迫在眉睫，裁員浪潮席捲投資銀行界。高盛、摩根士丹利、巴克萊銀行等不是已開
始裁員，就是已宣布有這樣的計劃。（ｒｃ）
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