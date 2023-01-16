【外圍經濟】富士康及和碩計劃今年在東南亞擴張

《經濟通通訊社１６日專訊》蘋果的合作夥伴富士康及和碩將東南亞納入其２０２３年的擴

張計劃。

富士康母公司鴻海董事長劉揚偉表示，公司將繼續擴大在中國內地、美洲和東南亞的規模，

這些努力將在２０２３年開花結果。

此外，和碩高層表示，今年將撥款３億至３﹒５億美元用於資本支出，部分用於擴大東南亞

的產能和增加墨西哥的汽車零部件產量。（ｒｃ）

