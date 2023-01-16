《國企紅籌》眾安在綫（６０６０）去年保費收入同比升１６％

《經濟通通訊社１６日專訊》眾安在綫（０６０６０）公布，於去年所獲原保險保費收入總

額約２３６﹒４８億元人民幣，比２０２１年所獲得的原保險保費收入總額約２０３﹒６億元人

民幣，增長約１６﹒１５％。（ｗｈ）

