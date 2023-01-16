【企業盈警】嘉進投資（００３１０）料去年虧損同比減最少５０％

《經濟通通訊社１６日專訊》嘉進投資國際（００３１０）公布，預期截至去年１２月３１

日止年度淨虧損比２０２１年度淨虧損約１５９５﹒４萬元，減少不少於５０％。

該集團指，虧損收窄主要由於對比２０２１年度按公平值計入損益之金融資產變動及開支減

少所致。

該集團預期於３月下旬公布業績。（ｗｈ）

