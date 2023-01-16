【新冠肺炎】全球疫情簡訊：日本韓國齊探討室內無需戴口罩

《經濟通通訊社１６日專訊》新冠肺炎疫情繼續擴散，截至今天１７：００，全球確診人數

６７１，４５０，３８８人，每日新增確診人數９１２，６５５人，日本政府擬將新冠在《感染

症法》的定位改為與季節性流感相同的第５類，並正在探討除了有症狀的人等之外室內原則上無

需佩戴的方案；韓國新冠疫情特別應對小組組長同表示，頂峰已過，室內摘口罩也已為期不遠。

治癒人數６４２，７７１，１５２人，死亡６，７３０，９５２人。



國家 確診 新增 治癒 死亡

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

亞洲

印度 ４４６８１８８４ － ４４１４８３０９ ５３０７２６

日本 ３１４７１７２３ ２９４７３０ ２１３７１０９４ ６２９７６

韓國 ２９８２１０３５ ８３２６６ ２８８９８１９１ ３２９８４

中國台灣 ９２２５１０６ ５７２９５ ８７２２２７１ １５８７３

伊朗 ７５６２６１０ ２３９ ７３３６７３９ １４４７２７

印尼 ６７２６０８６ ９９１ ６５５８２０１ １６０７２７

馬來西亞 ５０３２６７７ ８５１ ４９８５２９２ ３６９０８

泰國 ４７２５８８５ ９６９ ４６９２０７４ ３３７９２

菲律賓 ４０７０２８７ １１４０ ３９９２５５４ ６５５９０

伊拉克 ２４６５５４５ － ２４３９４９７ ２５３７５

新加坡 ２２１１８５５ １２２２ ２１３８９４３ １７１７

孟加拉國 ２０３７３６８ ３７ １９８９５７７ ２９４４１

巴基斯坦 １５７６０８１ ４３ １５３８６８９ ３０６４０

沙特阿拉伯 ８２７３９１ ５９ ８１５０２７ ９５４４

中國內地 ５０３３０２ － ３７９０５３ ５２７２

歐洲

法國 ３９４５１７７１ １５８３３ ３９０２５５２０ １６３３４７

德國 ３７６０５１３５ １０６０９ ３７０６３８００ １６３７７５

意大利 ２５３６３７４２ ８４０６０ ２４８２４１０６ １８５９９３

英國 ２４２４３３９３ ３３２６２ ２３９２６７１０ ２０２１５７

俄羅斯 ２１８６０９０２ １９２５８ ２１２７８１０６ ３９４４３８

西班牙 １３７１１２５１ １７７７３ １３５２２８５０ １１７７５９

烏克蘭 ５３６４３２２ ２９７０ ５２４６１０６ １１０９２０

美洲

美國 １０３５７７３９１ １５０６５１ １００４１２４８２ １１２５５４１

巴西 ３６６３８４２１ ３５７５２ ３５５３７５７９ ６９５３８０

阿根廷 １０００４６７９ － ９７５２０４７ １３０２４９

墨西哥 ７３０９１５４ １１２４０ ６５３６１８０ ３３１５１０

智利 ５０８７５５５ ８９８２ ５０１６００６ ６３５０９

加拿大 ４５０８２７５ － ４４０５４３９ ４９５６６

非洲

南非 ４０５１７８７ ７２７ ３９１２５０６ １０２５６８

埃及 ５１５６４５ － ４４２１８２ ２４６１３

其他

各國 １７９２１８１３０ ８０６９６ １７１８６４０２２ １６８３３３５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

