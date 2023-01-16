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即市新聞

16/01/2023 19:14

《日入而息》匯豐料恒指年底見２２８１０點，滴滴恢復新用戶註冊

　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》　
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匯豐：恒指年底見２２８１０點，上調港今年ＧＤＰ預測至３﹒８％　　　　　　　　　　　　
港交所（００３８８）委任陳翊庭為聯席營運總監，伍潔鏇升任上市主管　　　　　　　　　　
特步國際（０１３６８）去年內地零售銷售錄中雙位數按年增長；特步（０１３６８）料全年零
售流水升逾２０％，春節銷售看法樂觀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
王健林將所持逾６５％萬達酒店股份抵押予新加坡淡馬錫　　　　　　　　　　　　　　　　　
人幣即期創半年後回落，收跌１８２點報６﹒７２８１　　　　　　　　　　　　　　　　　　
滴滴出行即日起恢復新用戶註冊，後續將切實維護國家網絡安全　　　　　　　　　　　　　　
本港新增４６５３宗確診，再多５０名患者離世　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指全日高收８點報２１７４６，創科收升逾６％，聯想收跌４％
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬指收升１％企三千二，外資續流入１５８億兩個月多
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　不宜對美元過於悲觀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒０８２２╱２４，日圓最新報１２８﹒３６╱４１
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　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　長江生命科技（００７７５）鎮痛藥物獲美加及亞洲多地授權進行臨床試驗
　　富衛表示第四季網上保險平台流量、新訪客數目倍增　　　　　　　　　　
　　滴滴出行即日起恢復新用戶註冊，後續將切實維護國家網絡安全　　　　　
　　大和料雲音樂（０９８９９）下半年收支平衡，首予目標價１１０元　　　
　　中銀香港（０２３８８）聯乘Ｍｉｆｆｙ推出「兔年喜氣Ｐｈｏｎｅ利是」
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　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中聯重科（０１１５７）擬分拆中聯高機，通過與路暢科技重組上市
　　新華保險（０１３３６）前董事長萬峰據報失聯　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　３６１度（０１３６１）上季主品牌產品零售額按年大致持平　　　　
　　特步國際（０１３６８）去年內地零售銷售錄中雙位數按年增長　　　
　　花樣年（０１７７７）子公司清盤呈請聆訊押後至下月２０日　　　　
　　新奧能源（０２６８８）鄭洪弢獲委任為執行主席，不再擔任副主席　
　　先聲藥業（０２０９６）表示抗新冠創新藥新藥上市申請獲藥監局受理
　　特步（０１３６８）料全年零售流水升逾２０％，春節銷售看法樂觀　
　　達利食品（０３７９９）向２７４名僱員授出２﹒２４億股獎勵股份　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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新年首單，上海外高橋將建５艘９０００車汽車運輸船　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深圳市地方金融監督管理局表示去年全市金融風險防控機制續完善，處置有成效　　　　　　　
發改委月內二度「打鐵」，要求資訊企業發布準確信息　　　　　　　　　　　　　　　　　　
龔正稱上海要大力推動新賽道產業和未來產業布局；龔正稱上海要探索設立科技成果轉化引導基
金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
臨港新片區三年來總投資達７７４５億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
上海即將實施營商環境第六版改革方案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
統計局表示上月７０大中城市樓價環比持平或下降　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內媒指特斯拉降價後內地部分門店訂單環比增五倍　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
新能源車補貼退坡影響，威馬汽車漲價最多２﹒５萬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
廣東省十四屆人大一次會議閉幕，王偉中連任廣東省長　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股收升０﹒６９％，報１４９２７﹒０１點
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　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　烏總統指頓巴斯為關鍵戰場，傳普京明年退位遷居黑海
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　　　　　　　　　　《國際要聞》　
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　　尼泊爾空難至少６８人死亡，飛機於著陸前墜毀　
　　英國政府欲擴大警權，強化取締示威活動執法力度
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　　　　　　　　　　　《外圍經濟》　
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　　圍繞通脹樂觀情緒中，比特幣飆升至２﹒１萬美元　　
　　富士康及和碩計劃今年在東南亞擴張　　　　　　　　
　　收入增加通脹回落，密歇根大學消費者信心上升　　　
　　日本央行周內議息，投資者關注「潘多拉魔盒已打開」
　　瑞信將辭退１０％歐洲投資銀行家　　　　　　　　　
　　美國的銀行認為消費者債務會持續增加　　　　　　　
　　耶倫：財政部周四啟動特殊會計策略，避免債務違約　
　　英國中產供樓負擔增加，或影響保守黨的支持度　　　
　　韓總統訪中東保石油供應，獲阿聯酋３００億美元投資
　　南韓濟洲旅遊業告急，春節訪客料比去年減７﹒６％　
　　美國股債市場休市，英倫銀行總裁接受議會質詢　　　
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　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　澳洲總理表示爭取全面恢復與中國貿易關係　　　　
　　謝鋒稱通過「印太戰略」等來圍堵中國註定是徒勞的
　　日美稱中國致亞太挑戰上升，外交部指詆毀中國形象
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　　　　　　　　　　　《通關復常》　
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　　ＳＨＯＰＬＩＮＥ指零售商應趁機部署針對內地客行銷
　　澳博蘇樹輝稱日均賭收料超２億澳門元　　　　　　　
　　澳門過去３天約１５﹒３萬旅客入境　　　　　　　　
　　社區組織協會倡陸路口岸增過關名額延至農曆年後　　
　　藥房商會：止痛退燒藥供求恢復穩定，毋須進一步限購
　　邵家輝：高鐵復運尖沙咀商鋪顧客消費額多兩至三成　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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ｆｏｏｄｐａｎｄａ每張外賣單平台費即日起加價至最多５元　　　　　　　　　　　　　　　
中銀信用卡料農曆年零售簽賬額按年錄雙位數升幅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國泰工會周三發動集會，要求公司正視員工訴求　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
會財局及香港會計師公會釐清「執業資深會計師」稱謂　　　　　　　　　　　　　　　　　　
機管局表示去年機場客運量升３﹒２倍，１２月單月升逾９倍　　　　　　　　　　　　　　　
海洋公園料通關後到訪旅客逐步增加，正招聘３５０個全職職位　　　　　　　　　　　　　　
澳門表示非澳平台惡意抬高酒店房價，港客住宿優惠料春節後推出　　　　　　　　　　　　　
金發局任命及再度任命小組成員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
海關總署口岸監管司副司長竇樹龍接受調查　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
十大屋苑上周末成交升近八成，春節後料樓市續見陽春　　　　　　　　　　　　　　　　　　
去年註冊本地公司總數按年增１６５０６間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
盧文端稱國安法實施後，２３條立法無必要急就章　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鄭雁雄相信香港大有可為，將在港多講京話在京講港話　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳智思稱香港讓人看到希望，港人會重拾信心回港發展　　　　　　　　　　　　　　　　　　
香港律師會歡迎政府任命祈顯義為終審法院非常任法官　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用８６億元，外資流入續刷兩個月新高；滬股通額度全日用９３億元，外資大幅
流入１５８億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李嘉誠基金會贊助醫護及外傭等２﹒６萬人免費乘坐摩天輪　　　　　　　　　　　　　　　　
香港商品整體出口貨量去年首十一個月按年跌１３％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
保柏研究指逾半香港千禧世代對個人健康狀況不滿意　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法外貿行表示中國防疫放寬振經濟，惟難阻亞洲增長放緩　　　　　　　　　　　　　　　　　
星展推出電子利是，最高可獲２８８元現金獎賞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李偉農表示港澳同氣連枝，冀旅遊界集思廣益助兩地復甦　　　　　　　　　　　　　　　　　
去年第四季補地價金額１５０﹒８億，按季升６﹒４倍　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　《新冠感染》　
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　　ＷＨＯ讚揚中國公開疫情資訊，稱正在分析數據　　
　　北京大學研究院報告估算全國累計已有９億人染疫　
　　日媒表示中國放寬部分來自日韓旅客的停發簽證措施
　　本港新增４６５３宗確診，再多５０名患者離世　　
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（ｚｚ）

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