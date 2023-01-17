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即市新聞

17/01/2023 07:50

《國金頭條》馬丁路德金紀念日休市，華爾街料美股上半年再跌１成

　　《經濟通通訊社１７日專訊》美國當地時間周一（１６日）是馬丁路德金紀念日，美股休市
１日。美元維持疲軟，黃金原油期貨價格自高位回落。
　　在通脹數據放緩的利好消息推動下，美股上周緩步上升，納指連升６個交易日，周線漲
４﹒８２％，標普５００周線漲２，７％，上周五（１３日）收盤報３９９９﹒０９點，幾乎重
回４０００點大關。道指周線亦漲２％。
　　預測今年市場走勢，美國銀行策略師Ｍｉｃｈａｅｌ　Ｈａｒｔｎｅｔｔ在一份報告中指出
，美股上半年仍可能較現時水平下跌１０％，但待到聯儲局改變激進加息政策，會在今年晚些時
候反彈。
　　美匯指數在周一觸及９個月低位後，暫時持穩於１０２﹒２９。但外電指出，隨著對聯儲局
放慢升息步伐的押注增多，投資者正在大舉賣出美元。且市場對中國疫後重啟經濟信心上升，及
日本央行即將議息，帶動亞洲貨幣反彈。
　
＊黃金及原油期貨價格自高位回落＊
　
　　金價從８個月高位回落，紐約期金報每盎司１９１５，６２美元，仍保持在１９００美元以
上。
　　石油在８個交易日來首次下跌，市場評估全球需求前景，雖然中國疫後重新開放提振需求，
但全球其他地區經濟放緩，抵銷升勢，且周一假期影響交易量。紐約期油跌１﹒３％，至每桶
７８﹒８５美元。布蘭特期油下跌８２美仙，至每桶８４﹒４６美元。（ｊｆ）

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