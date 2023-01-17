《缸邊隨筆－石鏡泉》鑑「往」知今：「政識」投資

《缸邊隨筆》明智的投資者需要有較高層次的識見，以判別政經局勢對自己投資的影響，才

有較大機會賺錢。網上有位來自台灣的「卡爾先生」，他早於兩年前美總統拜登上場之初，已預

告了美國因要維持美元霸權而繼續與中國鬥爭。



當時不少評論員天真地以為接任的拜登是個「老好人」，但「卡爾先生」則指不管對內的經

濟，還是對外的挑戰，美國都需要繼續維持美元強勢，而預言會加息，而狂濫印鈔也將為美國內

帶來更猛、更高的通脹。今時回望，如果投資者當時有像卡爾先生這種預判能力，或可避過了幾

多「危」，把握了多少「機」。



＊以債養債 美元要強＊



美國所有總統都希望確保國力持續強盛，特朗普宣之於口，而拜登則悶聲繼續特朗普宣諸於

口的政策，維持美元強勢。兩年前，卡爾先生就指出，美國當時的債務佔ＧＤＰ比例是８０年來

的高峰，比例上已超過第一次世界大戰。可是，拜登卻簽署法案，大搞基建，以１﹒９萬億刺激

經濟，令美國負債更多。



本來國家發債、增加開支都是政府推動經濟發展的正常措施，但美國一直以債養債，自金融

海嘯以來，美國便不斷透過「加借」，延續政府各項開支，其實早已入不敷支，卻一直透支未來

收入，以維持政府運作，而保美元強勢是繼續這個債務遊戲的關鍵。



美元至今仍是全球最通用貨幣，國債賣給其他國家央行，但其他國家及金融機構願意買大量

美債嗎？如果沒有人願意買，美國就把債務貨幣化，即自行印鈔買債。兩年前，卡爾先生就指出

，美元佔全球儲備貨幣比例一直下降，美國債務增加，卻少人買債了。美國發行債券沒有人買，

央行自己買，便要印更多銀紙買，美元便會貶值。美元貶值，令更多國家不願意買美國債，造成

惡性循環，但各國政府及金融機構還是會買，因他們有大量保證及退休基金，需要固定而安全的

回報，故要透過美債支持，只是比前買得少。



＊美債息升 利遏通脹＊



美國政府的ＱＥ必然會令國內通脹急升，而要提高各國政府及金融機構買債的意慾，就是讓

美國債券孳息率肆意上升，即使令債券價格下跌，也在所不惜，反正機構投資者沒有比美債更好

的選擇，而且美債息也是全球利率的基準，利率上升，會打壓炒作原材料的投機資金，也利遏通

脹。



美國的如意算盤是，美元升值可吸引美元回流美國，支撑美元資產價格。如果沒有後來爆發

的俄烏戰爭、供應鏈斷裂等，升值的美元很大機會可抑壓進口商品及原材料價格上升，從而控制

通脹。美國屬內需型消費國家，美元強就要靠美國人國內消費，經濟持續增長，才會愈來愈好。



不過，美國債務貨幣化、印鈔買債、輸出通脹，卻令全球，尤其是一些新興市場的國家，例

如斯里蘭卡、土耳其、南非、冰島等地的貨幣貶值，國內通脹急升，當地民眾生活苦不堪言。



美國要維持美元霸權或強勢，對外還要對付國際對手。要打壓，甚至消滅對手，美國就會讓

對手國內的資產泡沫爆破，導致對手經濟崩潰，並引發政治動盪，從而削弱對手的國力。強美元

流入這些國家，把他們的股、樓等資產炒高，當美元熱錢撤退，美國的金融大鱷變賣資產套現，

令當地經濟元氣大傷。



＊貨幣武器 狙擊人仔＊



中國弱點在房地產出現泡沫。內地房地產已升了２０多年，而且大量物資也依賴外國進口，

包括農產品、石油等。美元升令人民幣貶值，將令物價更高、物資更貴。美國任意讓美債息升，

美元升值，引發人民幣貶值，使資金大量流出中國，企圖戳破中國的資產泡沫。



中國當然不會坐以待斃，積極「去槓桿化」以外，還進一步推動人民幣國際化等。人民幣國

際化雖未至於可動搖美元地位，完全「去美元化」，但至少可減輕美元急升所導致人民幣貶值的

影響。



投資者正身處卡爾先生比喻的「大棋局」中，而中美兩國博弈的互動及招數又既狠且快，直

接影響股、樓、滙、債、大宗商品、貴金屬等的價格趨勢，而影響或還未反映在相關資產價格上

，若只埋首股票報價機上的「冧把」，而不看美國內外宏觀的政經形勢，你認為足夠嗎？

《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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