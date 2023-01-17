恒指半日低收２１９點報２１５２７，藥明收跌逾５％，舜宇升３％

《經濟通通訊社１７日專訊》隔晚美股假期休市，港股下跌，恒生指數半日收報２１５２７

，跌２１９點或１﹒０１％，主板成交６６７﹒３２億元。恒生中國企業指數報７２９４，跌

５６點或０﹒７６％。恒生科技指數報４４７７，跌２９點或０﹒６４％。

恒指三大成交股份依次為藥明生物（０２２６９）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；藥明生物收報６９﹒９元，跌４元或５﹒４１％，成交６２﹒７３億元；阿里

巴巴－ＳＷ收報１１３﹒９元，升０﹒５元或０﹒４４％，成交３７﹒３９億元；美團收報

１６３﹒９元，跌１﹒７元或１﹒０３％，成交３０﹒８９億元。國指三大成交股份依次為阿里

巴巴－ＳＷ、美團及騰訊控股（００７００）；騰訊控股收報３６７﹒２元，跌３元或

０﹒８１％，成交２６﹒０５億元。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、美團及騰訊控股

。

信義玻璃（００８６８）跌３﹒９９％，收報１６﹒８６元；國壽（０２６２８）跌

３﹒４９％，收報１４﹒３８元。另外，舜宇光學科技（０２３８２）逆市升２﹒８７％，收報

１０２﹒３元。（ｋｙ）

