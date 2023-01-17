《盤後部署》恒指低開低收，藥明遭股東減持，短期跌勢會持續？

《經濟通通訊社１７日專訊》港股今日低開６８點，報２１６７８。開市初段曾回升數十點

，但很快掉頭向下，跌幅曾擴至逾２００點，在２１５００水平徘徊。半日跌２１９點，收報

２１５２７。午後初段跌幅擴至逾３２６點，低見２１４１７，之後維持窄幅波動。

恒指全日收報２１５７７，跌１６９點或０﹒７８％，主板成交１２６７﹒２０億元。國企

指數收報７３１４，跌３６點或０﹒４９％。恒生科技指數收報４５００，跌６點或０﹒１４％

。

內地股市方面，上證綜合指數收報３２２４，跌３點或０﹒１０％，成交３０２６﹒１２億

元人民幣；深證成份指數收報１１８００，升１４點或０﹒１３％，成交１８４５﹒３０億元人

民幣。



＊信義玻璃跌５％＊



藍籌股之中，藥明生物（０２２６９）表現最差。今日低開２﹒５７％，報７２元，之後走

勢反覆向下，午後曾跌穿７０關，低見６８﹒６元，收市跌６﹒０９％，報６９﹒４元，成交約

１﹒０９億股，涉資７６﹒７９億元。

今日藥明生物股價跌得較多，相信與股東減持有關。藥明生物董事會昨日獲公司主要股東

ＷｕＸｉ Ｂｉｏｌｏｇｉｃｓ知會，其已與配售代理摩根士丹利訂立大宗交易協議，擬向獨立

方配售公司５６００萬股現有股份，佔已發行股本約１﹒３２％，套現３９﹒７６億元，每股作

價７１元。

事實上，藥明生物股價自去年１１月開始反覆上升，已累積頗多升幅。上日曾升至７７﹒４

元，升勢迅速回落，最終只是升１﹒７９％，相信股價在７７元以上的阻力不少。今日借股東減

持的消息回調至１０天線附近，９日ＲＳＩ由上日的８０大幅降至今日的６２。短期若繼續回調

，２０天線（目前為６１﹒９元）為關鍵防守位置，在低位買入的持貨者可視６１元水平為止賺

位。

其他藍籌股方面，信義玻璃（００８６８）跌５﹒１３％，收報１６﹒６６元；創科實業

（００６６９）跌４﹒１％，收報９９﹒３５元；申洲國際（０２３１３）跌３﹒６４％，收報

９９﹒２５元；萬洲國際（００２８８）跌３﹒２７％，收報４﹒７３元。



＊中國宏橋８﹒９元或現阻力＊



部分藍籌股逆市造好。招行（０３９６８）升１﹒２３％，收報４９﹒５元；李寧

（０２３３１）升１﹒４５％，收報７０元；舜宇光學科技（０２３８２）升２﹒３６％，收報

１０１﹒８元。

中國宏橋（０１３７８）為全日表現最佳藍籌股，收市升２﹒４９％，報８﹒６５元，成交

約３３４２萬股，涉資２﹒８７億元，盤中高見８﹒８９元，最低見８﹒４５元。

中國宏橋今年內的成交額顯著提高，近五個交易日平均成交額達２﹒３１億元，推動股價持

續向上。不過，股價今日曾升至８﹒８９元，之後升幅收窄，而８﹒８９元與去年５月裂口上升

的低位８﹒９８元相近，加上已升至嚴重超買水平，或在８﹒９元水平出現阻力，短期不排除有

回調壓力，持貨者宜先食胡鎖定利潤。（ｅｒ）

