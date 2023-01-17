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即市新聞

17/01/2023 16:29

《盤後部署》恒指低開低收，藥明遭股東減持，短期跌勢會持續？

　　《經濟通通訊社１７日專訊》港股今日低開６８點，報２１６７８。開市初段曾回升數十點
，但很快掉頭向下，跌幅曾擴至逾２００點，在２１５００水平徘徊。半日跌２１９點，收報
２１５２７。午後初段跌幅擴至逾３２６點，低見２１４１７，之後維持窄幅波動。
　　恒指全日收報２１５７７，跌１６９點或０﹒７８％，主板成交１２６７﹒２０億元。國企
指數收報７３１４，跌３６點或０﹒４９％。恒生科技指數收報４５００，跌６點或０﹒１４％

　　內地股市方面，上證綜合指數收報３２２４，跌３點或０﹒１０％，成交３０２６﹒１２億
元人民幣；深證成份指數收報１１８００，升１４點或０﹒１３％，成交１８４５﹒３０億元人
民幣。
　
＊信義玻璃跌５％＊
　
　　藍籌股之中，藥明生物（０２２６９）表現最差。今日低開２﹒５７％，報７２元，之後走
勢反覆向下，午後曾跌穿７０關，低見６８﹒６元，收市跌６﹒０９％，報６９﹒４元，成交約
１﹒０９億股，涉資７６﹒７９億元。
　　今日藥明生物股價跌得較多，相信與股東減持有關。藥明生物董事會昨日獲公司主要股東
ＷｕＸｉ　Ｂｉｏｌｏｇｉｃｓ知會，其已與配售代理摩根士丹利訂立大宗交易協議，擬向獨立
方配售公司５６００萬股現有股份，佔已發行股本約１﹒３２％，套現３９﹒７６億元，每股作
價７１元。
　　事實上，藥明生物股價自去年１１月開始反覆上升，已累積頗多升幅。上日曾升至７７﹒４
元，升勢迅速回落，最終只是升１﹒７９％，相信股價在７７元以上的阻力不少。今日借股東減
持的消息回調至１０天線附近，９日ＲＳＩ由上日的８０大幅降至今日的６２。短期若繼續回調
，２０天線（目前為６１﹒９元）為關鍵防守位置，在低位買入的持貨者可視６１元水平為止賺
位。
　　其他藍籌股方面，信義玻璃（００８６８）跌５﹒１３％，收報１６﹒６６元；創科實業
（００６６９）跌４﹒１％，收報９９﹒３５元；申洲國際（０２３１３）跌３﹒６４％，收報
９９﹒２５元；萬洲國際（００２８８）跌３﹒２７％，收報４﹒７３元。
　
＊中國宏橋８﹒９元或現阻力＊
　
　　部分藍籌股逆市造好。招行（０３９６８）升１﹒２３％，收報４９﹒５元；李寧
（０２３３１）升１﹒４５％，收報７０元；舜宇光學科技（０２３８２）升２﹒３６％，收報
１０１﹒８元。
　　中國宏橋（０１３７８）為全日表現最佳藍籌股，收市升２﹒４９％，報８﹒６５元，成交
約３３４２萬股，涉資２﹒８７億元，盤中高見８﹒８９元，最低見８﹒４５元。
　　中國宏橋今年內的成交額顯著提高，近五個交易日平均成交額達２﹒３１億元，推動股價持
續向上。不過，股價今日曾升至８﹒８９元，之後升幅收窄，而８﹒８９元與去年５月裂口上升
的低位８﹒９８元相近，加上已升至嚴重超買水平，或在８﹒９元水平出現阻力，短期不排除有
回調壓力，持貨者宜先食胡鎖定利潤。（ｅｒ）

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