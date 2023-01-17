《台股攻略－黃振宇》外資連日入市，台股靠近萬五點關口

《台股攻略》台灣明日（１８日）展開農曆新年長假，台股今日（１７日）在虎年最後一個

交易日好淡爭持，台積電及聯發科下挫，另一方面，航運、電商及能源概念股獲資金追捧，加權

指數最終收１４９３３點，微升５點，虎年累計跌２７４１點，成交金額為新台幣

１５０６﹒３４億元，三大法人合計淨買入新台幣７２﹒０４億元，外資連續９個交易日錄得淨

買入記錄。

電子股漲跌互見，台積電收新台幣５０３元，終場跌 ０﹒４％，險守新台幣５００元關

口；聯電產品平均售價有望維持穩定，優於市場預期，消息刺激股價升２﹒３％，收新台幣

４５﹒９５元；國巨受惠訂單及市場需求穩健，股價升１﹒２％；台達電、大立光及矽力－ＫＹ

獲買盤支持，均升超過１％；聯發科、瑞昱及研華等指標股受壓，均跌１％至２％。台灣政府將

在農曆年後各市民發放現金新台幣６０００元，消息刺激電商概念股上揚，其中台灣電商龍頭富

邦媒股價一度升超過５％，惟收市受制新台幣８００元關口，收新台幣７９８元，升２﹒１％；

新零售升５﹒３％，美而快升６﹒６％，綠界科技升３﹒２％，網家升１﹒３％，東森升

０﹒２％。波羅的海乾貨指數（ＢＤＩ）近期失守千點關口，萬海微跌０﹒１％，長榮微升

０﹒７％，陽明則升１﹒５％。波羅的海－海岬型指數（ＢＣＩ）則微升，散裝航運股的裕民、

中航、慧洋－ＫＹ、四維航及新興均升１％至２％。航空雙雄的長榮航跌０﹒４％，華航跌

０﹒５％。為達成２０５０年淨零碳排目標，台灣經濟部傳出將投入新台幣１７８３億元於風電

光電、氫能、前瞻能源、電力系統與儲能及節能等五大項目，消息刺激風電概念股走強，華城、

新光鋼、世紀鋼、上緯投控、中興電及亞力均升１％至３％；太陽能股的元晶、茂迪、碩禾、國

碩及新晶投控均升１﹒９％至３﹒９％。

受到農曆假期影響，成交淡靜，市場觀望氣氛濃厚，但外資連日入市，台股靠近萬五點關口

，而假期後復市的表現值得投資者注意，建議屆時可留意三大法人的動向，並趁低吸納業績較好

的股份。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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