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即市新聞

17/01/2023 10:38

《窩輪豪情－梁業豪》長假期前還可持有指數牛證圖利嗎？

　　《窩輪豪情》各主要業務類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、綜合
企業與金融業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股份現為匯控
（００００５）、中海油（００８８３）與安踏體育（０２０２０），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股份，則宜首
選美團（０３６９０）、恒生銀行（０００１１）與招商局港口（００１４４）。
　　近日港股好淡雙方找到市場平衡點，波幅顯著下降，啟示大市無論升或跌，幅度都不會大。
於此情況下，港股多只會於較為狹窄的幅度內呈現好淡拉鋸。飄忽的走勢是可預期的，而整體往
上的走勢則暫時未見改變。因此，短線投機者的合適應市策略為候低小注持有指數牛證圖利，以
即市倉為主，直至指數期貨小時圖形勢轉淡為止。至於持有指數牛熊證過長假期，無論是以牛證
博港股開紅盤，或以熊證博開黑盤，本欄皆不鼓勵，因歐美股市於港股農曆年假期內會如常交易
。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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