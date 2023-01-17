【虛幣世界】比特幣再衝上二萬一美元，以太幣周內升一成七

《經濟通通訊社１７日專訊》比特幣在衝上２１０００美元關口，自ＦＴＸ於去年１１月初
崩盤以來首現，而以太幣於過去７天漲了一成七。加密資產近期大幅抽升，不過期貨價格則普遍
下挫。另外據外媒報道指，幣安將允許機構投資者將用於槓桿的抵押加密貨幣保留在平台之外，
而該交易所將允許投資者向Ｂｉｎａｎｃｅ Ｃｕｓｔｏｄｙ提供抵押品，Ｂｉｎａｎｃｅ
Ｃｕｓｔｏｄｙ將資產存放在互聯網之外的冷錢包中。
而去中心化交易所Ｓｕｓｈｉ的首席執行官制定了該協議的２０２３年路線圖，重點是用戶
體驗，並表示Ｓｕｓｈｉ將在第一季度發布其去中心化交易所（ＤＥＸ）聚合器。首席執行官賈
里德．格雷 （Ｊａｒｅｄ Ｇｒａｙ）表示，將會為客戶提供深度流動性、最優定價、可持續
的代幣經濟學和易於使用的平台。
《經濟通》數據顯示，比特幣現報２１１５７﹒０９元（美元．下同），跌０﹒１４％
（２４小時比較．下同）；以太幣現報１５６９﹒７０元，跌０﹒４６％；艾達幣報
０﹒３５０６元，升０﹒０３％；瑞波幣報０﹒３８６０元，升０﹒１３％。（ｕｌ）
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