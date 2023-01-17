《談國論企－黎偉成》出口１２月份轉跌訂單續收縮

《談國論企》中國的商品對外貿易於２０２２年１２月份持續１１月份所的出現明顯倒退，

特別是出口由上月的略增轉跌，而製造業所接的出口新訂單不斷加大收縮的力度，乃續受美國以

至歐洲多國未能有效扭轉經濟漸步衰退劣況、惡疫肆虐環球３年尚未確切受控等困；美國繼續操

控烏戰不停，和利率與通脹皆踞高不下，相信中國以至全球各地的外貿於２０２３年一季度甚至

上半年，難有改善之道。



＊歐美疫情加衰退對中國漸生負面影響＊



來自中國海關總署所發布的最新資料顯示，中國的對外進出口貿易於２０２２年１２月份僅

達３﹒７７萬億元（人民幣．下同），同比輕微增長０﹒６％，比１１月份基本持平於１０月份

的３﹒７２萬億元的情況更差，並使１－１２月份累計４２﹒０７萬億元同比增長收窄至只有

７﹒７％，漲幅明顯低於前１１個月和前１０個月分別達８﹒６％與９﹒５％的升幅。進出口外

貿出現每下愈況之劣象，乃因：

最大的問題和困難，為（一）出口，於２０２２年１２月份達２﹒１６萬億元，同比減少

０﹒５％，較對上一個月的１１月份２﹒１３萬億元尚稍增１﹒９１％，和１０月份２﹒０７萬

億元有７％的升幅，反映出中國製造的商品外輸情況在２０２２年末急轉直下，並可從僅有的１

－１２月份數據印證多個主要市場的需求相當疲弱，僅（１）對東盟的出口於１－１２月份累計

３﹒７９萬億元，同比增長２１﹒７％，和（２）對歐盟期內出口３﹒７４萬億元同比增

１１﹒９％，皆高於中國商品外銷總額２３﹒９萬億元的１０﹒５％升幅；但（３）第三位貿易

夥伴之美國，所吸納中國商品累計３﹒８７萬億元僅增４﹒２％，比總升幅低６﹒３個百分點，

其餘市場的情況當然不理想。由是可釋，美、歐之疫情和經濟衰退，對中國的外貿在所難免造成

負面影響。

估計中國製造的商品出口於未來好幾個月的表現，難寄厚望，理由為從國家統計局所發布的

製造業經理採購指數ＰＭＩ，其中重要項目的出口新訂單於２０２２年１２月份仍然出現環比大

跌２﹒５個百分點，並滑落至４４﹒２深重收縮惡境。

另一個重大問題，為（二）資本密集或高技術的產品外銷，亦有持續放緩之況，並可見於機

電產品的出口，於２０２２年１－１２月份累計２０﹒６６萬億元，同比僅增２﹒５％，相對於

１－１１月份的升幅８﹒４％，低５﹒９個百分點，表現差勁。尤其是海關總署發言人只表太陽

能、鋰電池和汽車等出口的升幅，而過去一直有良好表現的自動數據處理設備及其零部件產品、

手機等項目，卻未有提及，令人頗有懸念。

再看（三）進口，於２０２２年１２月份達１﹒６萬億元同比僅升２﹒２％，使全年累計

１８﹒１萬億元的升幅只為４﹒３％，如撇除原油、天然氣、煤炭等能源產品進口全年累計

３﹒１９萬億元上升４０﹒９７％和在進口佔比１２﹒６％，則其他商品進口，會是相對疲弱。

製造業採購理指數ＰＭＩ中之進口分類指數，於２０２２年１２月份更跌３﹒４個百分點至

４３﹒７，便可見不僅受困於出口，數據顯示內需前景亦不宜樂觀。



＊民營企業在國民經濟扮演日益重大角色＊



但數據亦有若干良性因素，特別是（四）民營企業的強力發展，和在國民經濟扮演的角色相

當重大：進出口貿易額度於２０２２年全年達２１﹒４萬億元，同比增長１２﹒９％，較整體貿

易總額所增７﹒７％多增５﹒２個百分點，佔比５０﹒９％亦較上年度多２﹒２個百分點，為歷

來首次超越一半的現象。

從海關總署所提供的資料，可見民營企業近年的發展相當銳目：（Ｉ）外貿企業於２０２２

年末時達５９﹒８萬家，同比增長５﹒６％，其中：民企有５１萬家和增長７％，佔比

８５﹒２８％，乃因民企每多為中小微企，而對中國貿易貢獻率達８０﹒８％。此顯民企與以大

型企業為主的國企，在國民經濟互相輝顯佳例，因國企在２０２２年全年進出口６﹒７７萬億元

的同比亦增１３﹒９７％。

和（ＩＩ）民企所生產的商品出口，有相當優勢，如（ｉ）對東盟雙邊貿易全年增長

２７﹒６％，高於整體期內所增的１５％；同樣（ｉｉ）對歐盟所增１２﹒６％，亦高於整體

５﹒６％之增，和（ｉｉｉ）對美增１０﹒６％，整體增３﹒７％而已。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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中國進出口貿易數據

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進出口 出口 進口

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１２月份 ３﹒７７萬 ＋０﹒６％ ２﹒１６萬 －０﹒５％ １﹒６萬 ＋２﹒２％

１１月份 ３﹒７２萬 ＋０﹒０％ ２﹒１３萬 ＋１﹒９１％ １﹒６萬 ＋１﹒８４

％

１０月份 ３﹒８１萬 ＋６﹒９％ ２﹒０７萬 ＋７﹒０％ １﹒４８萬 ＋６﹒８

％

９月份 ３﹒８１萬 ＋８﹒３％ ２﹒１９萬 ＋１０﹒７％ １﹒６２萬 ＋５﹒２

％

８月份 ３﹒７１萬 ＋８﹒６％ ２﹒１２萬 ＋１１﹒８％ １﹒５９萬 ＋４﹒６

％

７月份 ３﹒８１萬 ＋１６﹒６％ ２﹒２５萬 ＋２３﹒９％ １﹒５６萬 ＋７﹒４

％

６月份 ３﹒７６萬 ＋１４﹒３％ ２﹒２１萬 ＋２２。％ １﹒５５萬 ＋４﹒８

％

５月份 ３﹒４５萬 ＋９﹒６％ １﹒９８萬 ＋１５﹒３％ １﹒４７萬 ＋２﹒８

％

４月份 ３﹒１６萬 ＋０﹒１％ １﹒７４萬 ＋１﹒９％ １﹒４１萬 －２﹒５

％

３月份 ３﹒２萬 ＋５﹒８％ １﹒７５萬 ＋１２﹒９％ １﹒４５萬 －１﹒７

％

１－２月份 ６﹒２萬＋１３﹒３％ ３﹒４７萬 ＋１３﹒６％ ２﹒７３萬 ＋１２﹒

９％

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計算單位：億元人民幣

資料來源：中國海關總署

