  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/01/2023 12:05

《午市前瞻》大市有回落壓力惟未見頂，宜待回落至兩萬一部署阿里

　　《經濟通通訊社１７日專訊》恒生指數半日收報２１５２７，跌２１９點或１﹒０１％，主
板成交６６７﹒３２億元。恒生中國企業指數報７２９４，跌５６點或０﹒７６％。恒生科技指
數報４４７７，跌２９點或０﹒６４％。
　　恒指三大成交股份依次為藥明生物（０２２６９）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團
（０３６９０）；藥明生物收報６９﹒９元，跌４元或５﹒４１％，成交６２﹒７３億元；阿里
巴巴－ＳＷ收報１１３﹒９元，升０﹒５元或０﹒４４％，成交３７﹒３９億元；美團收報
１６３﹒９元，跌１﹒７元或１﹒０３％，成交３０﹒８９億元。國指三大成交股份依次為阿里
巴巴－ＳＷ、美團及騰訊控股（００７００）；騰訊控股收報３６７﹒２元，跌３元或
０﹒８１％，成交２６﹒０５億元。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、美團及騰訊控股

　
＊黃偉康：２５０天線支持力度有待驗證＊
　
　　恒指昨日未能成功挑戰２２０００大關，今早大市回吐，最多跌約２００點。安里控股主席
兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，假期前市況轉趨淡靜，北水假期前更不活躍令港股
動力下降。今早大市醫藥股遭受較大沽壓，他解釋即使如先聲藥業（０２０９６）一樣獲得新冠
藥物上市許可，但疫情大勢趨向回落，個別主題一時炒起難有長期支持，故投資者不敢將醫藥股
「砸過年」，長假期前便先行減持避免風險。
　　黃偉康解釋大市上升力度不足，１１月至今亦累積較大升幅，故目前出現調整亦理所當然。
他認為短期下試甚至試穿２１０００都屬於合理情況，２５０天線普遍預期會有較大支持力度，
但之前未驗證過，故實際支持力度仍有待觀望。他補充，儘管短期出現調整，但整體大市未算見
頂。
　
＊阿里正重上軌道，擴大回購成數高＊
　
　　據《華爾街日報》報道，ＧａｍｅＳｔｏｐ主席科恩（Ｒｙａｎ　Ｃｏｈｅｎ）已經購入阿
里巴巴（０９９８８）價值數億美元股份，並正私下推動阿里巴巴股票回購計劃擴大２００億美
元，達到約６００億美元。科恩同時認為阿里巴巴股票被低估的看法，認為阿里巴巴未來五年可
實現雙位數銷售額和近２０％自由現金流增長。
　　黃偉康認為阿里受惠於低基數效應下，實現雙位數銷售額並不難。阿里近期經歷一連串重組
，股權問題得以解決令監管力度同時減輕，令市場感覺阿里正重上軌道。儘管市場有人質疑中國
經濟增長，但視乎中央的刺激力度，中國經濟於低位中有一定韌性，對阿里基本面亦會有利。他
看好阿里今年上半股價表現，但阿里始終為恒指重磅股，大市波動對其亦有影響，建議待大市回
落至２１０００時再考慮部署阿里。
　　對於科恩希望將阿里回購計劃擴大至６００億美元，黃偉康認為回購對穩定股價有幫助，同
時亦能穩定市場，應不會有來自監管當局壓力，故料成事機會較大。（ｈｃ）

加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話17/01/2023
《午市前瞻》大市有回落壓力惟未見頂 宜待回落至兩萬一部署阿里
人氣文章大行報告17/01/2023
【大行炒D乜】新經濟股邊隻最睇好　一click入嚟就知道
人氣文章開市Good Morning17/01/2023
黃瑋傑：藥明生物持貨者可於70元離場　無貨者勿急於追入
人氣文章Algo Trade 程式交易17/01/2023
華爾街私藏的投資金律: 程式交易 從華爾街看金融趨勢
人氣文章財經熱話17/01/2023
【虛幣世界】比特幣再衝上二萬一美元，以太幣周內升一成七
人氣文章中國故事16/01/2023
《神州經脈》70城樓價連跌八月　外資買入兩月多　滬指返三千二
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金