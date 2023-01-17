《午市前瞻》大市有回落壓力惟未見頂，宜待回落至兩萬一部署阿里

《經濟通通訊社１７日專訊》恒生指數半日收報２１５２７，跌２１９點或１﹒０１％，主

板成交６６７﹒３２億元。恒生中國企業指數報７２９４，跌５６點或０﹒７６％。恒生科技指

數報４４７７，跌２９點或０﹒６４％。

恒指三大成交股份依次為藥明生物（０２２６９）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；藥明生物收報６９﹒９元，跌４元或５﹒４１％，成交６２﹒７３億元；阿里

巴巴－ＳＷ收報１１３﹒９元，升０﹒５元或０﹒４４％，成交３７﹒３９億元；美團收報

１６３﹒９元，跌１﹒７元或１﹒０３％，成交３０﹒８９億元。國指三大成交股份依次為阿里

巴巴－ＳＷ、美團及騰訊控股（００７００）；騰訊控股收報３６７﹒２元，跌３元或

０﹒８１％，成交２６﹒０５億元。科指三大成交股份依次為阿里巴巴－ＳＷ、美團及騰訊控股

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＊黃偉康：２５０天線支持力度有待驗證＊



恒指昨日未能成功挑戰２２０００大關，今早大市回吐，最多跌約２００點。安里控股主席

兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，假期前市況轉趨淡靜，北水假期前更不活躍令港股

動力下降。今早大市醫藥股遭受較大沽壓，他解釋即使如先聲藥業（０２０９６）一樣獲得新冠

藥物上市許可，但疫情大勢趨向回落，個別主題一時炒起難有長期支持，故投資者不敢將醫藥股

「砸過年」，長假期前便先行減持避免風險。

黃偉康解釋大市上升力度不足，１１月至今亦累積較大升幅，故目前出現調整亦理所當然。

他認為短期下試甚至試穿２１０００都屬於合理情況，２５０天線普遍預期會有較大支持力度，

但之前未驗證過，故實際支持力度仍有待觀望。他補充，儘管短期出現調整，但整體大市未算見

頂。



＊阿里正重上軌道，擴大回購成數高＊



據《華爾街日報》報道，ＧａｍｅＳｔｏｐ主席科恩（Ｒｙａｎ Ｃｏｈｅｎ）已經購入阿

里巴巴（０９９８８）價值數億美元股份，並正私下推動阿里巴巴股票回購計劃擴大２００億美

元，達到約６００億美元。科恩同時認為阿里巴巴股票被低估的看法，認為阿里巴巴未來五年可

實現雙位數銷售額和近２０％自由現金流增長。

黃偉康認為阿里受惠於低基數效應下，實現雙位數銷售額並不難。阿里近期經歷一連串重組

，股權問題得以解決令監管力度同時減輕，令市場感覺阿里正重上軌道。儘管市場有人質疑中國

經濟增長，但視乎中央的刺激力度，中國經濟於低位中有一定韌性，對阿里基本面亦會有利。他

看好阿里今年上半股價表現，但阿里始終為恒指重磅股，大市波動對其亦有影響，建議待大市回

落至２１０００時再考慮部署阿里。

對於科恩希望將阿里回購計劃擴大至６００億美元，黃偉康認為回購對穩定股價有幫助，同

時亦能穩定市場，應不會有來自監管當局壓力，故料成事機會較大。（ｈｃ）

