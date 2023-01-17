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17/01/2023 18:33

【專訪】陶冬：歐洲央行置意大利於火山口

　　《經濟通通訊社１７日專訊》令歐盟如臨大敵的意大利極右派「兄弟黨」黨魁梅洛尼，自去
年１０月上任總理至今，卻未見任何激進舉動，瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士
接受《經濟通通訊社》專訪時表示，反而是歐洲把意大利放到火山口上了。
　
　　他指，自從梅洛尼上台，歐洲央行兩次加息，合共將政策利率推高１２５點，便宜錢一去不
復返，意大利首當其衝。他解釋，意大利公共債務ＧＤＰ比率高達１４５％，２０２２年財政赤
字ＧＤＰ比率高達５﹒６％，雙雙稱冠歐洲。２０２３年是一個還債高峰期，大量債務需要展期
，但是發債成本比起一年前卻漲了接近四倍。歐洲央行在今年起碼還有５０－７５點的加息空間
，對於債台高築的意大利的確是百上加斤。
　
＊如明年進減息周期，相信羅馬撐得住＊
　
　　然而，梅洛尼對此卻沒有作出太大反彈，只是抱怨溝通不足，原因就在於民意改變了。
２０１６年的時候，接近一半的意大利人希望離開歐盟，如今卻不到兩成了。英國脫歐給英國經
濟和英國人生活帶來的慘景，意大利人都看在眼裏，「講話也就客氣了很多。」
　
　　那麼歐洲央行大力加息，會不會給意大利帶來新一輪債務危機？陶博認為在目前的環境下機
會不大。儘管意債成本上升了許多，但比起歐債危機那時候還是低出一截。假定歐洲央行今年春
季停止加息，明年進入減息周期，相信意大利政府還是撐得住的。

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