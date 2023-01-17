【北水炒Ｄ乜】淨流入２６﹒７億元，買盈富沽建行

《經濟通通訊社１７日專訊》今日恒指低開６８點，報２１６７８點。最高升５０點報
２１７９７點，最低跌３２９點報２１４１７點。恒指收報２１５７７點，跌１６９點或
０﹒７８％。
北水全日淨流入２６﹒７億元，上日淨流出８﹒４５億元。北水淨買入最多的個股依次是盈
富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、先聲藥業（０２０９６）；淨賣出最多
的依次是建設銀行（００９３９）、騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）。
主板成交１２６７﹒２億元減少１０％。其中港股通成交３６３﹒９億元，佔總成交
２８﹒７％。
盈富基金跌０﹒６４％報２１﹒７元，北水淨買入２２億元；恒生中國企業跌０﹒５７％報
７３﹒８２元，北水淨買入５﹒４億元；先聲藥業跌１５﹒０７％報１１﹒３８元，北水淨買入
２﹒６億元。
建設銀行跌０﹒７９％報５﹒０５元，北水淨賣出４﹒６億元；騰訊控股升０﹒９７％報
３７３﹒８元，北水淨賣出４﹒３億元；美團跌０﹒４８％報１６４﹒８元，北水淨賣出２﹒９
億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） ２２﹒００
恒生中國企業 （０２８２８） ５﹒４１
先聲藥業 （０２０９６） ２﹒６０
快手 （０１０２４） ２﹒０８
藥明生物 （０２２６９） １﹒５５
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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建設銀行 （００９３９） －４﹒６２
騰訊控股 （００７００） －４﹒２９
美團 （０３６９０） －２﹒８６
吉利汽車 （００１７５） －２﹒１３
香港交易所 （００３８８） －１﹒５５
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