《美元走勢－羅明立》日圓持續呈強勢，小心趁好消息獲利

東京收市 最高價 最低價

貨幣

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美元╱日圓 １２９﹒０１ １２９﹒１６ １２８﹒３０

歐元╱美元 １﹒０８１９ １﹒０８３５ １﹒０８０６

英鎊╱美元 １﹒２１８４ １﹒２２１２ １﹒２１６７

美元╱瑞郎 ０﹒９２５３ ０﹒９２７６ ０﹒９２４１

美元╱港元 ７﹒８１９０ ７﹒８１９２ ７﹒８０９９

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《美元走勢》星期一（１６日）沒有重要經濟數據公布，美匯指數大部分時間在１０２以上

窄幅上落。市場認為聯儲局在２月議息會議上加息０﹒２５％的幾率達到九成，而局方則繼續提

醒投資者仍然需要維持限制性貨幣政策以確保通脹回落到目標水平，大行對美國今年會否出現經

濟衰退有不同看法，整體而言，投資者的憂慮情況暫時主導市場氣氛，相信聯儲局在今年會開始

降息，美元弱勢持續。

歐元匯價在昨日亞洲早段升近１﹒０８８０後回落，但仍然守住１﹒０８，初步支持在

１﹒０７７０，之後是１﹒０６７０╱１﹒０７００。今晚加拿大會公布１２月消費者物價指數

，可從其它主要經濟體國家了解環球通脹情況，市場預期加拿大的數據會較上月略為回落。明天

（１８日）日本央行將舉行議息會議，市場認為央行將維持利率不變，但就會擴大孳息率曲線控

制的波動範圍，或者直接取消有關政策。近期１０年期債券的孳息率已多次上破現時的０﹒５％

區域，央行要維持有關的政策將越加困難。近期日圓持續呈強勢，投資者已有充份預期央行很可

能會有政策調整，小心會趁好消息獲利。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０８８０ １﹒０７００ １﹒０９５０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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