國泰工會周四起按章工作，國泰保證航班服務將運作如常

《經濟通通訊社１７日專訊》國泰空中服務員工會（ＦＡＵ）繼宣布，將於本周三（１８日

）年廿七到國泰城附近空地及停車場進行集會後，昨天（１６日）再發文表示，與國泰航空

（００２９３）未能達成共識，將於本周四（１９日）年廿八起發起按章工作，並提醒參與人士

休息日不上班、不加班。

國泰空中服務員工會不滿資方未有回應更表安排混亂及人手短缺等問題，工會昨晚在社交網

站表示，要求周二（１７日）與資方開會，但資方最快只能夠周四會晤，又指工會關注的問題去

年已與資方討論，但未有共識，因此決定周四起按章工作。工會要求會員不要接受資方要求，在

放假日子工作，亦要確保身體無問題才執勤，明白行動會造成不便，希望同事體諒，強調按章工

作期間，安全仍然是首要考慮，不會妥協。



＊國泰：１月份所作調整將延續＊



國泰航空回覆查詢指，一直與機艙服務員直接溝通，會繼續聆聽員工反饋並積極回應，大部

分備受關注的編更安排，已適時在１月的更表得到解決，１月份所作的調整將持續生效至２月及

往後月份。國泰又向顧客保證，航班服務將繼續運作如常，無需擔心，有信心工會一如過去幾年

疫情期間保持專業，緊守工作崗位。

國泰工會計劃周三下午２至６時，在機場國泰城附近空地及停車場，舉行維護勞工權益集會

，現正等待警方發出不反對通知書。警方表示，接獲一個團體通知，計劃周三在機場警區舉行公

眾活動，正處理有關通知，又指在處理每宗公眾活動通知時，都會作出獨立風險評估。（ｃｌ）

