【香港政情】陳茂波出席世界經濟論壇年會，介紹香港復常最新情況

《經濟通通訊社１７日專訊》財政司司長陳茂波昨日在瑞士達沃斯與多名出席世界經濟論壇

年會的政商界領袖會面，向他們介紹香港復常的最新情況和發展機遇。

在昨日行程中，陳茂波與泰國財政部長Ａｒｋｈｏｍ

Ｔｅｒｍｐｉｔｔａｙａｐａｉｓｉｔｈ會面，雙方就最新的環球經濟和金融形勢交換意見，並

探討進一步加強兩地在金融方面的合作。陳茂波指，香港的金融巿場既深且闊，與內地巿場「互

聯互通」的渠道不斷擴大和深度發展，同時匯聚了國際和內地資本。陳茂波歡迎泰國企業積極利

用本港高效的籌融資平台，為大型基建或其他項目融資。

他亦與沙特阿拉伯財政部長Ｍｏｈａｍｍｅｄ Ａｌ－Ｊａｄａａｎ會面。陳茂波介紹了香

港最新的發展方向和前景，並指香港作為國際金融中心，能夠助力中東地區國家實現投資多元化

及風險管理，雙方在不同的領域都有很大的合作空間。

陳茂波亦跟國際私募基金公司及跨國企業的高層人員會面，包括基金公司ＥＱＴ ＡＢ的管理

合伙人Ｍａｒｃｕｓ Ｂｒｅｎｎｅｃｋｅ、Ｖｉｓｔａ Ｅｑｕｉｔｙ Ｐａｒｔｎｅｒｓ的

創辦人兼主席Ｒｏｂｅｒｔ Ｓｍｉｔｈ等，就資本市場發展、人才培訓、粵港澳大灣區的發展

機遇等議題交換意見。（ｂｎ）

