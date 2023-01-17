  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

17/01/2023 09:28

【香港政情】陳茂波出席世界經濟論壇年會，介紹香港復常最新情況

　　《經濟通通訊社１７日專訊》財政司司長陳茂波昨日在瑞士達沃斯與多名出席世界經濟論壇
年會的政商界領袖會面，向他們介紹香港復常的最新情況和發展機遇。　　
　　在昨日行程中，陳茂波與泰國財政部長Ａｒｋｈｏｍ　
Ｔｅｒｍｐｉｔｔａｙａｐａｉｓｉｔｈ會面，雙方就最新的環球經濟和金融形勢交換意見，並
探討進一步加強兩地在金融方面的合作。陳茂波指，香港的金融巿場既深且闊，與內地巿場「互
聯互通」的渠道不斷擴大和深度發展，同時匯聚了國際和內地資本。陳茂波歡迎泰國企業積極利
用本港高效的籌融資平台，為大型基建或其他項目融資。
　　他亦與沙特阿拉伯財政部長Ｍｏｈａｍｍｅｄ　Ａｌ－Ｊａｄａａｎ會面。陳茂波介紹了香
港最新的發展方向和前景，並指香港作為國際金融中心，能夠助力中東地區國家實現投資多元化
及風險管理，雙方在不同的領域都有很大的合作空間。
　陳茂波亦跟國際私募基金公司及跨國企業的高層人員會面，包括基金公司ＥＱＴ　ＡＢ的管理
合伙人Ｍａｒｃｕｓ　Ｂｒｅｎｎｅｃｋｅ、Ｖｉｓｔａ　Ｅｑｕｉｔｙ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ的
創辦人兼主席Ｒｏｂｅｒｔ　Ｓｍｉｔｈ等，就資本市場發展、人才培訓、粵港澳大灣區的發展
機遇等議題交換意見。（ｂｎ）

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50超市禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning17/01/2023
黃瑋傑：藥明生物持貨者可於70元離場　無貨者勿急於追入
人氣文章Algo Trade 程式交易17/01/2023
華爾街私藏的投資金律: 程式交易 從華爾街看金融趨勢
人氣文章財經熱話17/01/2023
【虛幣世界】比特幣再衝上二萬一美元，以太幣周內升一成七
人氣文章中國故事16/01/2023
《神州經脈》70城樓價連跌八月　外資買入兩月多　滬指返三千二
人氣文章專訪16/01/2023
【洪灝專訪】2023年資產配置+投資「反人性」建議
人氣文章財經熱話16/01/2023
中國電力料受惠加快轉型虧轉盈　獲券商看好比潤電更值博？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金