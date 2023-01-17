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即市新聞

17/01/2023 17:41

【通關復常】旅遊界料國泰快運取消往返日本逾百航班影響萬名旅客

　　《經濟通通訊社１７日專訊》日本政府限制航空公司營運香港飛往日本航班數量，國泰航空
（００２９２３）及旗下香港快運宣布，合共取消下個月逾百班航班。旅遊業議會總幹事楊淑芬
預計，過萬名旅客將受影響，包括２０００名旅行團旅客。旅行社正與航空公司商討，更改出發
日期，以減少影響。　
　　楊淑芬對日本當局限制香港航班到當地，感到十分失望，令旅行代理商要蒙受損失，希望日
本當局能以開放態度接待旅客。
　　東瀛遊（０６８８２）執行董事禤國全估計，新措施將影響過千名旅客，旅行社會與航空公
司協調機位，提早或延遲出發，又指如限制延續，將減低旅客報名旅行團的意欲，影響業界。
　
＊旅客或需改行程或抵埗機場＊
　
　　縱橫遊（０８０６９０執行董事袁振寧表示，由於取消的航班涉及農曆新年後，亦並非取消
所有航線，旅客不一定不能出發，但福岡及名古屋航班會較受影響。他舉例說，福岡方面，旅行
社會安排更改航班日期，或將旅程由７天延至８天；至於名古屋，計劃改為由大阪出入，有待客
人回覆。
　　袁振寧相信，航空公司若與日方溝通沒有進展，不排除下月中至下月底可能繼續有航班取消
。（ｃｌ）

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