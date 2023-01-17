【通關復常】旅遊界料國泰快運取消往返日本逾百航班影響萬名旅客

《經濟通通訊社１７日專訊》日本政府限制航空公司營運香港飛往日本航班數量，國泰航空

（００２９２３）及旗下香港快運宣布，合共取消下個月逾百班航班。旅遊業議會總幹事楊淑芬

預計，過萬名旅客將受影響，包括２０００名旅行團旅客。旅行社正與航空公司商討，更改出發

日期，以減少影響。

楊淑芬對日本當局限制香港航班到當地，感到十分失望，令旅行代理商要蒙受損失，希望日

本當局能以開放態度接待旅客。

東瀛遊（０６８８２）執行董事禤國全估計，新措施將影響過千名旅客，旅行社會與航空公

司協調機位，提早或延遲出發，又指如限制延續，將減低旅客報名旅行團的意欲，影響業界。



＊旅客或需改行程或抵埗機場＊



縱橫遊（０８０６９０執行董事袁振寧表示，由於取消的航班涉及農曆新年後，亦並非取消

所有航線，旅客不一定不能出發，但福岡及名古屋航班會較受影響。他舉例說，福岡方面，旅行

社會安排更改航班日期，或將旅程由７天延至８天；至於名古屋，計劃改為由大阪出入，有待客

人回覆。

袁振寧相信，航空公司若與日方溝通沒有進展，不排除下月中至下月底可能繼續有航班取消

。（ｃｌ）

