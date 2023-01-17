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17/01/2023 17:20

【夜期時段】即月期指最新報２１６２９點，跌２點，高水５１點

　　《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１６２７點，跌４點，高水４９
點，最新報２１６２９點，跌２點，高水５１點，合約成交２７０張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報７３３６點，升４點，高水２２點，最新報７３３３點，升
１點，高水１９點，合約成交２３０張。

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