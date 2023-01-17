【夜期時段】即月期指最新報２１６２９點，跌２點，高水５１點

《經濟通通訊社１７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２１６２７點，跌４點，高水４９

點，最新報２１６２９點，跌２點，高水５１點，合約成交２７０張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７３３６點，升４點，高水２２點，最新報７３３３點，升

１點，高水１９點，合約成交２３０張。

