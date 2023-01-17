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17/01/2023 19:04

《再戰明天》英歐公布ＣＰＩ，美國公布ＰＰＩ等多項數據

　　《經濟通通訊社１７日專訊》英歐公布ＣＰＩ，及美國公布ＰＰＩ等多項數據，料為周三
（１８日）市場焦點。
　
＊歐洲央行管委講話，日本公布工業生產＊
　
　　各國重要經濟活動方面，韓國總統尹錫悅前往瑞士出席達沃斯世界經濟論壇。周三本港時間
２：００ｐｍ，韓國央行總裁李昌鏞舉行外國媒體新聞發布會，就韓國貨幣政策環境發表講話。
５：１５ｐｍ，歐洲央行管委維勒魯瓦德加洛講話。晚上６：３０ｐｍ，歐洲央行執委施納貝爾
與德國下議院財政委員會舉行會議。１０：００ｐｍ，美國亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁博斯蒂克
在該行舉辦的一個論壇上致歡迎辭。
　　數據方面，周三本港時間１２：３０ｐｍ，日本公布１１月產能利用率；１１月工業生產。
本港時間３：００ｐｍ，英國公布１２月消費者物價指數，月率升幅料由０﹒４％收窄至
０﹒３％，年率升幅料由１０﹒７％收窄至１０﹒５％；１２月核心消費者物價指數年率升幅料
由６﹒３％收窄至６﹒２％。本港時間５：３０ｐｍ，英國公布１１月房價指數，年率升幅料由
１２﹒６％收窄至１０﹒３％。本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布１２月消費者物價指數，月
率跌幅料由０﹒１％擴大至０﹒３％，年率升幅料由１０％收窄至９﹒２％；１２月核心消費者
物價指數年率升幅料由５％擴大至５﹒２％。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１２月生產者物
價指數，月率料由０﹒３％逆轉至下滑０﹒１％，年率升幅料由７﹒４％收窄至６﹒８％；１２
月零售銷售月率跌幅料由０﹒６％擴大至０﹒９％。本港時間１０：１５ｐｍ，美國公布１２月
產能利用率，料由７９﹒７％降至７９﹒６％；１２月工業生產月率跌幅料由０﹒２％收窄至
０﹒１％。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布１月ＮＡＨＢ房屋市場指數，料維持於３１。
　　在本港，明日公布業績的公司有：寶沙發展（０１０６９）、大眾金融控股（００６２６）
等。（ｗａ）

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