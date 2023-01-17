【企業盈警】紛美包裝料全年純利降至約１﹒６８－１﹒８８億人幣

《經濟通通訊社１７日專訊》紛美包裝（００４６８）發盈警，預計２０２２年全年的綜合
純利將介乎約１﹒６８億元至１﹒８８億元（人民幣．下同）。２０２１年同期綜合純利約
２﹒８５億元。
集團稱，期內綜合純利預計減少，主因原材料成本上升帶來利潤率壓力所致，並尚未留意到
其供應商降低原材料成本的情況。（ｒｈ）
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