【企業盈警】紛美包裝料全年純利降至約１﹒６８－１﹒８８億人幣

《經濟通通訊社１７日專訊》紛美包裝（００４６８）發盈警，預計２０２２年全年的綜合

純利將介乎約１﹒６８億元至１﹒８８億元（人民幣．下同）。２０２１年同期綜合純利約

２﹒８５億元。

集團稱，期內綜合純利預計減少，主因原材料成本上升帶來利潤率壓力所致，並尚未留意到

其供應商降低原材料成本的情況。（ｒｈ）

