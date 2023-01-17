中石化去年油氣產量按年升１﹒９４％，天然氣產量升４％

《經濟通通訊社１７日專訊》中國石油化工股份（００３８６）（滬：６０００２８）公布
，２０２２年生產經營數據，去年油氣當量產量按年升１﹒９４％至４﹒８９億桶油當量，原油
產量按年升０﹒３９％至２﹒８１億桶，天然氣產量按年升４﹒１１％至１﹒２５萬億立方英尺
，境內成品油總經銷量按年跌５﹒１％至１﹒６３億噸。（ｂｎ）
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