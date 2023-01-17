中海油服：目前訂單量超過歷史水平，對今年業績前景感樂觀

《經濟通通訊社１７日專訊》中海油田服務（０２８８３）（滬：６０１８０８）董事長兼

首席執行官趙順強表示，油田服務市場與地區原油需求關係緊密，在俄烏衝突的局勢下，歐洲和

中東市場原油供應相對緊張，但需求卻持續增長，油田服務的需求、發展和價格也呈現相似現象

，預料２０２３年會延續去年態勢。他又稱，國際和國內油田市場同步上升，公司目前訂單量超

過歷史水平，當中，去年的國際訂單量接近前四年的總和，帶動集團收入同創歷史新高，預期今

年會延續相關態勢，下一步將抓緊釋放產能以貢獻集團營收增長。

中海油服早前發盈喜，預期截至去年度淨利潤介乎２１億到２５億元，同比增加５﹒７１至

６﹒９９倍。趙順強表示，裝備改造、人工等一次性成本增加集中於去年反映，期望今年能消化

相關成本的影響，以提高效率和盈利能力，對今年集團業績前景感到樂觀。

集團預計今年資本性開支為９３億元人民幣左右，首席財務官種曉潔指出，相關預算創歷史

新高，資金將主要投入於大型裝備投資和根據客戶需求的改造，同時推動自研技術的產業化，以

改善大型裝備資產結構，並增強公司自身的競爭力，降低營運成本。

被問到會否增加派息，種曉潔稱，公司重視股東回報，自２０１２年開始每年派息比率均不

低於３０％，２０２２年度的派息政策也不會改變。（ａｃ）

