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17/01/2023 14:31

【新冠疫苗】愛多醫療級負氣壓接種所為訪港旅客接種二價疫苗

　　《經濟通通訊社１７日專訊》隨著旅客入境條件放寬及兩地實施首階段通關，由創新科技署
資助「愛多醫療ＡＤＯＲＥ」研發的「愛多醫療級負氣壓接種所」，將進駐尖沙咀Ｋ１１　
ＭＵＳＥＡ　及富豪機場酒店，為訪港旅客提供復必泰二價疫苗自費接種服務計劃。
　　接種中心的醫護人員除擁有在港註冊的專業資格，更有過去應對疫情檢測及疫苗接種的豐富
經驗，過去兩年在香港爆發疫情時，愛多醫療已為香港市民提供超過１００萬人次的專業檢測及
疫苗接種服務。同時亞洲保險和Ａｖｏ保險均繼續擔任風險方案合作夥伴，為愛多醫療級接種中
心提供風險管理相關意見。而富通保險則支持及贊助此項防疫舉措
　　「愛多醫療級負氣壓接種所」昨日起將於九龍尖沙咀維港海旁的Ｋ１１人文購物藝術館
（Ｋ１１　ＭＵＳＥＡ）　Ｖｉｃｔｏｒｉａ　Ｄｏｃｋｓｉｄｅ，每天可為過千名訪港旅客接
種疫苗。而香港國際機場富豪機場酒店外的「愛多醫療級負氣壓接種所」將於１８日投服務，為
有意自費接種復必泰二價疫苗的人士，提供無需預約的即時接種。（ａｃ）
　

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