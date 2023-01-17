【新冠疫苗】愛多醫療級負氣壓接種所為訪港旅客接種二價疫苗

《經濟通通訊社１７日專訊》隨著旅客入境條件放寬及兩地實施首階段通關，由創新科技署

資助「愛多醫療ＡＤＯＲＥ」研發的「愛多醫療級負氣壓接種所」，將進駐尖沙咀Ｋ１１

ＭＵＳＥＡ 及富豪機場酒店，為訪港旅客提供復必泰二價疫苗自費接種服務計劃。

接種中心的醫護人員除擁有在港註冊的專業資格，更有過去應對疫情檢測及疫苗接種的豐富

經驗，過去兩年在香港爆發疫情時，愛多醫療已為香港市民提供超過１００萬人次的專業檢測及

疫苗接種服務。同時亞洲保險和Ａｖｏ保險均繼續擔任風險方案合作夥伴，為愛多醫療級接種中

心提供風險管理相關意見。而富通保險則支持及贊助此項防疫舉措

「愛多醫療級負氣壓接種所」昨日起將於九龍尖沙咀維港海旁的Ｋ１１人文購物藝術館

（Ｋ１１ ＭＵＳＥＡ） Ｖｉｃｔｏｒｉａ Ｄｏｃｋｓｉｄｅ，每天可為過千名訪港旅客接

種疫苗。而香港國際機場富豪機場酒店外的「愛多醫療級負氣壓接種所」將於１８日投服務，為

有意自費接種復必泰二價疫苗的人士，提供無需預約的即時接種。（ａｃ）



