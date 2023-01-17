【港元定存】中小行減定存建行亞洲跌穿４厘，匯豐定存賺現金回贈

《經濟通通訊社１７日專訊》美國加息周期估計接近尾聲，繼三大發鈔行下調定存利率後，

本地其他中小行也陸續跟隨，以減輕資金成本壓力。東亞銀行（０００２３）將３個月、６個月

及１２個月定存息由４﹒３５厘、４﹒６厘和４﹒５厘下調至３﹒９５厘、４﹒２厘和４﹒１厘

，適用於顯卓理財及至尊理財客戶透過分行以新資金辦理，起存額為１０萬元。

另外，建行亞洲將３個月、６個月及１２個月港元定存利率由３﹒８５厘、３﹒９厘和４厘

減至３﹒７厘、３﹒７厘和３﹒７５厘，適用於貴賓理財客戶；而智選理財客戶的３個月、６個

月及１２個月定存息則分別降至３﹒５厘、３﹒５厘和３﹒５５厘，起存要求均為１０萬元新舊

資金。

南洋商業銀行的定存息同告「縮水」，３個月、４個月、６個月以及１２個月最新定存利率

降至３﹒９厘、４﹒１厘、４﹒３厘和４﹒４厘。



＊匯豐推定存優惠，存５０萬回贈５００元＊



匯豐昨日將３個月、６個月及１２個月港元定存利率分別下調至３﹒８厘、４厘及４厘。不

過，該行最新推出「１﹒２３ Ｇｏ Ｇｏａｌ Ｄａｙ」定期存款現金獎賞優惠，以５０萬元

或以上新資金、經網上或手機Ａｐｐｓ敘造３個月定存，匯豐ｏｎｅ及其他客戶年利率為３﹒８

厘，尚玉或卓越享年息４厘；每５０萬元可獲回贈５００元現金，最高回贈２０００元，優惠期

至２月１６日。（ａｃ）

