《小傳日記》暴雪網易再傾都係要分手，玩家道具金幣賤價售！

《小傳日記》之前暴雪同網易（０９９９９）驚傳分手之後，原來上個禮拜暴雪再有最後通

牒，曾經再同網易傾續命，將現有基於網易２０１９年已經同意嘅既定條款協議，順延六個月，

令到用戶可以吊多半年命，亦都令暴雪喺期間可以搵到其他「白武士」接服。

不過最終網易都係選擇好心分手，維持１月２３號就係暴雪所有ｇａｍｅ嘅停服之日。而喺

「分訊」宣布嘅呢段期間，玩家們除咗爭取時間打多兩鋪機之外都無乜好做，都係要逐步接受轉

變。唔同玩家都有唔同方法應對，其中一個就係繼續打，不過就係由國服轉戰亞服，當然中國玩

家出到去要有唔同玩法，都要適應。

有人就佛系等待復合嘅機會，雖然最後都係等唔到，不過期間都曾經傳過拼多多會係接手，

算係有過希望。又有人索性全身而退唔玩，有內媒就報道已經有大量「前玩家」賣身家，將原個

ａｃｃｏｕｎｔ或者金幣、道具放上網賤價發售，不過都係無人問津。

暴雪方面已經提到希望網易會妥善封存所有遊戲進度，但都要睇網易方面點做。雖然話只要

暴雪搵到新嘅合作代理商，所有原有進度都有機會恢復，不過好多原玩家都唔睇好有人會接手代

理，因為網易要同暴雪斬纜，原因就係暴雪要求分賬水平再多啲，而且新代理接手有可能仲要由

頭申請版號，所花人力物力絕對講唔上會賺，所以真係要搵到人接服都可能只係盼望，最大機會

都要暴雪考慮唔好咁大咬，請請！



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