《真知灼見－溫灼培》全球似加快去美元化不利美元

《真知灼見》經歷了２００８年金融海嘯及２０２０年疫情期間聯儲局兩度大印鈔票，實際

上全球央行對持有大量美元作儲備的信心已被動搖。而去年俄烏衝突後，美國聯同其盟國凍結了

俄羅斯的外匯儲備，有關做法更是令不少國家感擔憂。最初市場只是在談論全球會否因而出現去

美元化浪潮，但現在似乎這情況不但成真，且有加快跡象。另事情更壞是，現市場普遍預期聯儲

局加息周期快結束，如情況真從這方向發展，對未來美元匯價相信更是雪上加霜。



＊全球央行在增持黃金作儲備＊



有甚麼證據顯示全球央行有加劇去美元化情況呢？首先，據《世界黃金協會》數字顯示，全

球央行於２０２２年第三季大舉增持了近４００噸黃金，數量之大是前所未見。這情況的出現，

明顯是指向有中央銀行正把部分外匯儲備轉換成黃金。因全球外匯儲備中大多以美元為主，所以

有關行動可視為央行去美元化的一種舉動。

在《世界黃金協會》第三季數字中，該協會並無表明有哪央行在增持黃金，但肯定不包括中

國人民銀行。因為人行於１月初的報告中指，該行於去年１１及１２月，連續兩月各吸納了約

３０噸黃金作儲備，是過去三年來首次。全球愈多央行轉向增持黃金，愈反映出她們有減持美元

作儲備的心態。現市場關注於１月底世界黃金協會公開的第四季全球黃金供求報告，如數字顯示

全球央行繼續大舉增持黃金，可想象將有機會加速美元下跌。



＊中東至亞洲這板塊正加速去美元化＊



中東以至亞洲這個板塊似正起動加速去美元化。去年９月在「上海合作組織」領導人峰會上

，各會員國的領導人同意，在成員國貿易之間，應增加本國貨幣使用。事隔４個月到本月３日，

人民幣跨境服務中心平台正式投入服務，標誌著區內貿易可直接用人民幣結算。由於該組織的總

人口量佔全球約四成，主要國家包括中國、印度、俄羅斯、沙特阿拉伯及土耳其等，若日後該區

用上本幣作貿易而減用美元，美元的需求可大大減少。



＊東盟經濟趨緊密有減用美元誘因＊



最後，內地１２月出口到美國及歐盟分別大跌１９﹒５％及１７﹒５％。但出口到東盟卻按

年大升雙位數以上。當內地與東盟國家的貿易關系愈趨密切，為減外匯兌換成本，相信將很大機

會逐步減用美元，並轉以當地本幣作交易結算。或許這一轉變不會一夜之間出現，但看似情況很

有機會向這方向發展。

往後看美元匯價有四點可加以留意。首先是本月底《世界黃金協會》公布的第四季全球黃金

供求報告。其次是２月２日聯儲局的議息會，看該局會否指向加息周期見頂。還有是留意是國基

會每季公布數字，看美元在外匯儲備中的比重有否下降，及《上海合作組織》的發展情況等。料

美匯指數初步目標１００指數點，中長線料向９７進發，龐大阻力料於１０５。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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