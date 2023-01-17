《基金之道－龐寶林》中美經濟前景大不同

《基金之道》回顧２０２２年，受俄烏戰爭影響大宗商品的表現在各類資產中一騎絕塵，全

年標普高盛商品指數總收益為２５﹒９９％。２０２２年聯儲局累計提高基準利率４２５點子使

得美元匯率走高，美匯指數一年上升８﹒２０％。同樣是因為加息，債券及股票的表現則令人失

望。彭博全球綜合債券總收益指數一年下跌１６﹒２５％。覆蓋發達國家和發展中國家股票市場

的ＭＳＣＩ世界指數及ＭＳＣＩ新興市場指數２０２２年總收益分別為－１７﹒７３％及－

１９﹒７４％。

美國１２月通脹數據按月下降０﹒１％，自２０２０年６月以來首次出現負增長。儘管整體

通脹出現下降，但市場似乎想要更多，尤其是服務相關的通脹。服務通脹中房屋租金佔ＣＰＩ權

重超３成，雖然房租終將伴隨房價出現下降。可是目前來看房屋租金頂點仍未到來。其次美國勞

動力市場強勁，最新的失業率再創新低。大量勞動力短缺使得人力成本上升，進而也推動服務價

格上漲。

上月全球多家中央銀行繼續收緊貨幣政策，美國聯儲局、歐洲央行及英倫銀行紛紛加息５０

點子。當中聯儲局的行動最受市場關注，考慮到今年已實施的緊縮及政策對經濟影響的滯後性，

聯儲局放緩了加息幅度。展望２０２３年政策利率，我們認為上半年利率將會見頂，聯儲局每次

加息幅度將進一步放緩至２５點子，最終利率大約在５％左右。

１月下旬起大量美股上市公司陸續發布業績，市場預計盈利將出現負增長。據

ＦａｃｔＳｅｔ估計２０２２年第四季標普５００企業盈利按年下降２﹒８％，全年盈利增長

５﹒１％，低於過去十年平均水平。除了基本面因素之外，第一季聯儲局加息對股市的影響同樣

不可忽視。未來中國經濟復甦或對能源及大宗商品價格有所支撐，因此聯儲局未必會放鬆貨幣政

策。

中國防疫政策進一步優化，其中「新十條」措施允許輕症患者可居家康復。同時政府衛生部

門降低新冠病毒傳染病風險等級並取消入境隔離。隨著防疫限制放寬，中國新冠感染人數極速攀

升，這導致企業經營幾近停滯。１２月中國製造業製造業ＰＭＩ降至４７，創２０２０年３月以

來新低。

中國將在１月迎來農曆新年，預計返鄉過年及海外入境限制取消都將加速疫情的擴散，同時

七日春節長假期令工廠及商店減少工作及服務時間，因此中國經濟在１月將繼續探底。人行第四

季調查報告顯示中國居民就業及收入信心已降至冰點，因此中央經濟工作會議強調２０２３年要

提振信心。我們認為擴大內需是恢復經濟的關鍵，隨著短期疫情形勢逐漸好轉，餐飲、旅游等綫

下服務行業將得到修復。後續消費如汽車、房地產等行業能否全面回升，則需觀察政策的支持力

度。《東驥基金管理董事總經理 龐寶林》



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